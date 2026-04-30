Ацо Пејовић проговорио о кћеркама и открио какве зетове прижељкује

Аутор:АТВ
Популарни пјевач Аца Пејовић познат је не само по хитовима, већ и по томе што је породичан човјек и отац три кћерке. А како је опште познато да су очеви често посебно заштитнички настројени када су у питању њихове насљеднице, многе је занимало како Пејовић реагује на њихове емотивне изборе и партнере које бирају.
Иако би се очекивало да заузме строжи став, пјевач је изненадио искреношћу и смиреношћу, откривши да се не мијеша у њихове одлуке, већ вјерује да свако мора сам да пронађе свој пут у љубави.
“То је ствар њиховог избора, не желим да се мијешам, нити ћу се мијешати. Када крену лептирићи у стомаку, не можете никог да зауставите. Када срце изабере, то је тако, барем је то моје мишљење. Трудим се да здраво размишљају, бирају срцем, али добију правог човјека поред себе”, искрен је пјевач.
