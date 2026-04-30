Рале хитно хоспитализован, огласила се Ана Николић

30.04.2026 11:17

Ana Nikolić pjevačica
Фото: HYPE TV/YouTube

Композитор Горан Ратковић Рале хитно је хоспитализован у на Институту Дедиње и то након што је Ана Николић позвала Хитну помоћ.

Наиме, Ана се огласила рано јутрос, и подијелила слику са Ралетом, па му се још једном обратила.

"Данас диван је дан", уз опис је поставила и своју песму Рођендан, коју је Рале урадио.

Ана је још једном показала колико воли Ралета, а овим потезом му је пружила подршку у најтежем тренутку.

Познати композитор Горан Ратковић Рале поново је хоспитализован на Институту за кардиоваскуларне болести "Дедиње" због компликација након операције срца.

Иако се осјећа добро, како се наводи, ситуација није била безазлена.

Рале се о здравственом стању огласио за домаће медије.

“Тачно је. Није грешка лекара или особља у питању, већ моја тврдоглавост. Мислио сам да могу све, а очигледно је да не могу све. И опет ме је Ана спасила јер ме није послушала и звала је хитну помоћ”, изјавио је композитор за Блиц.

На питање о тренутном стању, Рале је рекао да се осјећа одлично и похвалио Институт "Дедиње"

