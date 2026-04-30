Пјевачица се повукла са сцене, а зарађује милионе

За Слађу Делибашић се може рећи да је прави бизнис мајстор. Пјевачица је прије неколико година микрофон окачила о клин, али зато је предузетница за примјер. Њој се приватни бизнис који је покренула и те како исплатио.
Познато је да је са ћерком отворила вртић у који годинама улаже и гдје ради, а профит јој се враћа и све више увећава. Бар о томе свједоче бројке.
Ако је судити по званичним подацима из Агенције за привредне регистре, Слађа од образовне и васпитне установе годишње заради 160.000 евра, а то значи да, кад се подвуче црта, мјесечно инкасира 13.000 евра. Иначе, вртић се налази у срцу Врачара, на атрактивној локацији, и важи за један од најелитнијих у Београду.
Али ово није једини приход некад велике музичке звијезде. Иако већ годинама избјегава да наступа по клубовима, у којима је пјевала кад је била у јеку популарности, Слађа и даље приходује од музике.
На сајту Yоутубер.ме, који се бави процјенама зарада музичких канала на различитим платформама, стоји податак да Делибашићка од дигиталних права мјесечно оствари просјечно око 3.000 евра. Овај износ је укупан приход од зараде од Јутјуба, Спотифаја, Дизера и других.
Ово и није изненађујуће јер је Слађа у каријери дугој скоро 35 година самостално, али и у групи Ђогани фантастико, објавила доста хитова који се и данас слушају, па од тога данас може пристојно да живи.
Пјевачица је недавно за медије говорила колико је посвећена послу и колико ужива у свему томе.
„Стицајем околности, отворила сам нешто чиме би моја дјеца могла да се баве у будућности. Годинама сам радила у школи плеса с дјецом. Силвија је завршила за васпитача, а ја сам жељела да се остварим као пословна жена. Жељела сам да направим цјелокупну атмосферу – да се дјеца, када их родитељи доведу овдје, осјећају као код куће. Та дјеца и та енергија којом можеш да усрећиш неког другог мени су најважнији. Од ујутру сам у вртићу, а чистим га сама два пута недјељно“, рекла је Слађа, која није крила задовољство што јој бизнис цвјета.
