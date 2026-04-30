Пјевачица се повукла са сцене, а зарађује милионе

30.04.2026 13:58

Слађа Делибашић гостује у Подкасту
Фото: YouTube/Screenshot/NOVA RS

За Слађу Делибашић се може рећи да је прави бизнис мајстор. Пјевачица је прије неколико година микрофон окачила о клин, али зато је предузетница за примјер. Њој се приватни бизнис који је покренула и те како исплатио.

Познато је да је са ћерком отворила вртић у који годинама улаже и гдје ради, а профит јој се враћа и све више увећава. Бар о томе свједоче бројке.

Снижења под лупом: Нема више манипулације акцијама

Ако је судити по званичним подацима из Агенције за привредне регистре, Слађа од образовне и васпитне установе годишње заради 160.000 евра, а то значи да, кад се подвуче црта, мјесечно инкасира 13.000 евра. Иначе, вртић се налази у срцу Врачара, на атрактивној локацији, и важи за један од најелитнијих у Београду.

Али ово није једини приход некад велике музичке звијезде. Иако већ годинама избјегава да наступа по клубовима, у којима је пјевала кад је била у јеку популарности, Слађа и даље приходује од музике.

На сајту Yоутубер.ме, који се бави процјенама зарада музичких канала на различитим платформама, стоји податак да Делибашићка од дигиталних права мјесечно оствари просјечно око 3.000 евра. Овај износ је укупан приход од зараде од Јутјуба, Спотифаја, Дизера и других.

Песков открио шта су договорили Путин и Трамп

Ово и није изненађујуће јер је Слађа у каријери дугој скоро 35 година самостално, али и у групи Ђогани фантастико, објавила доста хитова који се и данас слушају, па од тога данас може пристојно да живи.

Пјевачица је недавно за медије говорила колико је посвећена послу и колико ужива у свему томе.

Израелска војска издала упозорење: Наређена хитна евакуација

„Стицајем околности, отворила сам нешто чиме би моја дјеца могла да се баве у будућности. Годинама сам радила у школи плеса с дјецом. Силвија је завршила за васпитача, а ја сам жељела да се остварим као пословна жена. Жељела сам да направим цјелокупну атмосферу – да се дјеца, када их родитељи доведу овдје, осјећају као код куће. Та дјеца и та енергија којом можеш да усрећиш неког другог мени су најважнији. Од ујутру сам у вртићу, а чистим га сама два пута недјељно“, рекла је Слађа, која није крила задовољство што јој бизнис цвјета.

(ГрандТВ)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Тешка несрећа код Оџака: Има погинулих, возачу позлило током вожње?

Хроника

Тешка несрећа код Оџака: Има погинулих, возачу позлило током вожње?

2 ч

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Регион

Упаљен аларм у Хрватској: Снијег паралисао дио земље

2 ч

0
Увиђај на мјесту пуцњаве у Бијељини

Хроника

Родићу три године затвора за покушај убиства пред зградом полиције у Бијељини

2 ч

0
Парадајз

Здравље

Ако болујете од ових болести, обавезно избаците парадајз из исхране

2 ч

0

Више из рубрике

Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић

Сцена

Мелина на вјенчању носила прстен вриједан 80.000 евра

3 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Рале хитно хоспитализован, огласила се Ана Николић

4 ч

0
Пјевачица Дара Бубамара позира у купаћем костима поред базена

Сцена

Нови приватни снимак: Дара Бубамара у јеку афере показала "више него икад"

6 ч

0
Милан Станковић пјевач из Србије

Сцена

Пјевачица која живи близу Милана Станковића открила шта се дешава у његовом дому ноћима

6 ч

0

  • Најновије

15

44

Дарко Младић за АТВ: Немамо информације ни да ли је генерал жив

15

30

Мерцедес је најскупљи ауто увезен у БиХ у 2026. години

15

12

У БиХ пао снијег дан прије првог маја

15

10

Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

15

05

Преминула Ђана Шаковић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

