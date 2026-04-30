Родићу три године затвора за покушај убиства пред зградом полиције у Бијељини

Аутор:Огњен Матавуљ
Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду Вањи Родићу (52) из Бијељине и правоснажно га осудио на три године затвора због покушаја убиства Синише Перића званог Тигар.
Пресуда је изречена након жалбеног поступка.
”Жалбе тужилаштва и одбране одбијене су као неосноване. Потврђена је првостепена пресуда Окружног суда у Бијељини којом је Родић оглашен кривим за покушај убиства и осуђен је на три године затвора”, наводе у Врховном суду.
Родић је у истом предмету раније био ослобођен оптужбе за покушај убиства, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и поступак вратио на ново суђење. Тада је потврђен дио пресуде којом је Родићу изречена казна од пет мјесеци затвора јер је на јавном мјесту носио пиштољ, за који нема оружни лист ни дозволу за ношење.
На Перића је пуцано 6. јула 2021. године преко пута сједишта полиције у улици Душана Баранина у Бијељини. У оптужници се наводи да је Родић око 18.45 часова возилом ”рено сеник” излазио из кружног тока, те се зауставио када је уочио Перића, који је аутомобилом ”BMW” улазио у кружни ток.
”Родић је зауставио своје возило наспрам ”BMW-a”. Послије краће расправе пријетио је Перићу да ће га убити. Потом је, у намјери да га лиши живота, према Перићу испалио најмање четири хица из пиштоља, након чега је побјегао”, наводило се у оптужници.
Ниједан метак Петића није погодио, али је оштећен његов аутомобил. У оптужници се наводи да су на лијевим вратима ”BMW-a” настале четири рупе од зрна.
Родић и Перић важе за криминогене особе. Истражиоци су ову пуцњаву доводили у везу са сукобом између двијe криминалне групе из Бијељине, који је у то вријеме тињао. Иначе, Перић је широј јавности познат као један од ухапшених на ”кокаинској журци” у Сувом Пољу код Бијељине, када је ”пала” и старлета Тијана Ајфон. Накнадно је хапшен због зеленашта и изнуде, али је након суђења неправоснажно ослобођен оптужбе да је двије породице оштетио за око 310.000 КМ.
