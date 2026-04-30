"Немој Хаџија, нећемо више": Фикрет Хаџић након 24 године изашао из затвора

Аутор:АТВ
Коментари:1
Фикрет Хаџић познат као Хаџија изашао је из затвора након што је иза решетака провео 24 године.
Ову информацију је за Кликс потврдио директор Казнено-поправног завода Зеница Русмир Исак.
Хаџић је завршио иза решетака након што је 1. маја 2002. године убио три члана породице Касумовић у Лукавцу.
Према његовим тврдњама, годинама је био малтретиран од ове породице, а након што су га претукли у мају 2001. године и, према његовим тврдњама, нису кажњени, одлучио је да узме ствари у своје руке.
Чекао је годину дана и дочекао сву четворицу на једном мјесту за 1. мај. Тројицу је убио, укључујући оца и сина Османа и Бахрију као и Кудума Касумовића, док је четврти члан породице успио да побјегне.
Тада је добио 21 годину затвора за убиства и још додатне три године због писма Врховном суду Федерације БиХ у којем је тражио да ова породица буде кажњена "барем са 10 КМ" јер су га претукли или ће их он у супротном убити.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
31 мин2
БиХ
48 мин0
Хроника
54 мин0
Регион
1 ч0
Хроника
54 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
12
38
12
37
12
33
12
30
12
26
Тренутно на програму