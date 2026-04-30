Logo
Large banner

"Немој Хаџија, нећемо више": Фикрет Хаџић након 24 године изашао из затвора

Аутор:

АТВ
30.04.2026 12:20

Коментари:

1
Фикрет Хаџић, осуђен за троструко убиство
Фото: Youtube / Printscreen / Hayat Media BIH

Фикрет Хаџић познат као Хаџија изашао је из затвора након што је иза решетака провео 24 године.

Ову информацију је за Кликс потврдио директор Казнено-поправног завода Зеница Русмир Исак.

Хаџић је завршио иза решетака након што је 1. маја 2002. године убио три члана породице Касумовић у Лукавцу.

Према његовим тврдњама, годинама је био малтретиран од ове породице, а након што су га претукли у мају 2001. године и, према његовим тврдњама, нису кажњени, одлучио је да узме ствари у своје руке.

Чекао је годину дана и дочекао сву четворицу на једном мјесту за 1. мај. Тројицу је убио, укључујући оца и сина Османа и Бахрију као и Кудума Касумовића, док је четврти члан породице успио да побјегне.

Тада је добио 21 годину затвора за убиства и још додатне три године због писма Врховном суду Федерације БиХ у којем је тражио да ова породица буде кажњена "барем са 10 КМ" јер су га претукли или ће их он у супротном убити.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner