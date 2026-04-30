АТВ сазнаје: Одбијена жалба "Планет софта", рјешења достављена фирмама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Канцеларија за разматрање жалби БиХ одбила је жалбу компаније "Планет Софт" из Бањалуке на одлуку Централне изборне комисије БиХ о најповољнијем понуђачу за набавку изборних технологија, сазнаје АТВ.
Подсјећамо, Канцеларија за разматрање жалби разматрала је жалбе компанија "Планет софт" и "Провис", у спорном избору најбољег понуђачу за набавку изборних технологија. На тендеру који је расписао ЦИК, посао је добила фирма "Смартматик".
БиХ
Како је за АТВ речено из Канцеларије за разматрање жалби, обје жалбе су "ријешене, а рјешења прослијеђена странкама".
"Канцеларија за разматрање жалби БиХ је ријешила обје жалбе и рјешења прослиједила странкама у поступку. Након што странке у поступку заприме рјешења, иста ће бити објављена на порталу јавних набавки", речено је за АТВ.
Цијели случај ЦИК одбио је да коментарише.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
40
12
38
12
33
12
30
12
26
Тренутно на програму