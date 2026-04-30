Logo
Large banner

Звезда добила огромно појачање у финишу сезоне

Аутор:

АТВ
30.04.2026 12:57

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Дјелује да је Црвена звезда у самој завршници сезоне добила велико појачање из сопствених редова.

Тајсон Картер (29) све више потврђује да може да буде важан адут у ротацији тренера Саше Обрадовића (57), што је показао и маестралном партијом претходне вечери.

Црвено-бијели су у првом мечу четвртфинала Кошаркашке лиге Србије убједљиво савладали Златибор резултатом 112:73, а један од главних актера био је управо амерички бек. Обрадовић је одлучио да Картеру укаже поверење, па је заједно са Џередом Батлером, Џорданом Нвором и Семијем Оџелејем попунио квоту странаца за национално првенство, што се испоставило као пун погодак.

Учионица

Градови и општине

Картер је пружио изванредну партију и био међу најзапаженијима на паркету. За нешто мање од 22 минута постигао је 17 поена уз фантастичан проценат шута, а посебно се истакао за линијом за три поена где није промашио ниједан покушај (5/5). Уз то је бриљирао и као организатор игре, уписавши чак 12 асистенција, уз два скока и само једну личну грешку.

Његов индекс корисности износио је 26, док је тим са њим на терену имао чак +31, што јасно говори о његовом утицају на игру.

Подсјетимо, ријеч је о играчу који се тек у марту вратио на терен након вишемјесечне паузе због озбиљних здравствених проблема са плућном емболијом. Послије дугог процеса опоравка и рехабилитације, Картер се постепено враћа у препознатљиву форму.

Задовољство његовим напретком не крије ни тренер Саша Обрадовић, који сматра да би Американац требало да добије још већу улогу у тиму.

"Инсистирање да игра, можда и кад је био мање спреман, сада временом добија на вриједности. Он није играч какав је био у октобру, али начин на који је одиграо дерби отворио је размишљање да треба да буде још укљученији у цијелу причу. Против Пантера је одиграо одличну одбрану у утакмици у Барселони, а сада све више добија ‘ноге’ и доноси боље одлуке у нападу", изјавио је српски стручњак, преноси Спортињо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

кошарка

КК Црвена звезда

Саша Обрадовић

Спортски рекорди

Кошаркашка лига Србије

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

15

44

Дарко Младић за АТВ: Немамо информације ни да ли је генерал жив

15

30

Мерцедес је најскупљи ауто увезен у БиХ у 2026. години

15

12

У БиХ пао снијег дан прије првог маја

15

10

Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

15

05

Преминула Ђана Шаковић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner