АБА лига: Пораз Игокее у Сарајеву

Кошаркаши Игокее поражени су у Сарајеву од екипе Босне резултатом 80:76 у утакмици “плеј ин” фазе АБА лиге.
Тим тренера Ненада Стефановића пропустио је велику прилику да се у Сарајеву домогне четвртфиналне серије са Партизаном и тежим путем ће морати до окршаја са Дубаијем.
Екипа Игокее је у “Зетри” имала све у својим рукама тридесет и пет минута - у трећој четвртини и двоцифрену предност, а у посљедњих пет минута ушла је са осам поена вишка на свом конту. Ипак, у посљедњих пет минута долази до великог пада у игро који домаћи користе да стигну до преокрета вриједног побједе и пласмана у четвртфинале АБА лиге.
Страхиња Гавриловић убацио је 18 поена у Сарајеву, а Босну је са 17 и 10 скокова предводио Един Атић.
Игокеу сада чека побједник дуела између Спартака и Задра, а уколико дође до тријумфа у том окршају одлази на мегдан Дубаију.
