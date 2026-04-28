Logo
Large banner

АБА лига: Пораз Игокее у Сарајеву

28.04.2026 21:08

Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Кошаркаши Игокее поражени су у Сарајеву од екипе Босне резултатом 80:76 у утакмици “плеј ин” фазе АБА лиге.

Тим тренера Ненада Стефановића пропустио је велику прилику да се у Сарајеву домогне четвртфиналне серије са Партизаном и тежим путем ће морати до окршаја са Дубаијем.

Екипа Игокее је у “Зетри” имала све у својим рукама тридесет и пет минута - у трећој четвртини и двоцифрену предност, а у посљедњих пет минута ушла је са осам поена вишка на свом конту. Ипак, у посљедњих пет минута долази до великог пада у игро који домаћи користе да стигну до преокрета вриједног побједе и пласмана у четвртфинале АБА лиге.

Страхиња Гавриловић убацио је 18 поена у Сарајеву, а Босну је са 17 и 10 скокова предводио Един Атић.

Игокеу сада чека побједник дуела између Спартака и Задра, а уколико дође до тријумфа у том окршају одлази на мегдан Дубаију.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner