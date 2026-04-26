Шок: Никола Јокић под истрагом

Никола Јокић је под истрагом НБА због сукоба са Џејденом Мекденијелсом, преноси ЕСПН.
Током четврте утакмице серије, коју су Тимбервулвси добили и тако повели са 3:1, дошло је до тензија на паркету.
Српски центар је у једном тренутку ушао у сукоб са Џејденом Мекденијелсом, а ситуација је умало прерасла у озбиљнији физички обрачун.
Према наводима новинара Шемса Чараније, лига је покренула званичну истрагу поводом овог инцидента.
Како преноси ЕСПН, процес укључује разговоре са актерима догађаја, укључујући играче и судије, али и детаљну анализу видео материјала.
Очекује се да НБА ускоро донесе одлуку о евентуалним санкцијама, а све би требало да буде познато прије пете утакмице серије, која је на програму у понедјељак увече у Денверу.
