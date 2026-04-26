Шок: Никола Јокић под истрагом

АТВ
26.04.2026 20:52

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.
Фото: Tanjug/AP Photo/Darren Abate

Никола Јокић је под истрагом НБА због сукоба са Џејденом Мекденијелсом, преноси ЕСПН.

Током четврте утакмице серије, коју су Тимбервулвси добили и тако повели са 3:1, дошло је до тензија на паркету.

Српски центар је у једном тренутку ушао у сукоб са Џејденом Мекденијелсом, а ситуација је умало прерасла у озбиљнији физички обрачун.

ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Фудбал

Делије отеле заставе Хрватима, спалили их на дербију Црвена звезда - Партизан

Према наводима новинара Шемса Чараније, лига је покренула званичну истрагу поводом овог инцидента.

Како преноси ЕСПН, процес укључује разговоре са актерима догађаја, укључујући играче и судије, али и детаљну анализу видео материјала.

Очекује се да НБА ускоро донесе одлуку о евентуалним санкцијама, а све би требало да буде познато прије пете утакмице серије, која је на програму у понедјељак увече у Денверу.

Више из рубрике

Сахрана Мире Додик, мајке Милорада Додика

Кошарка

Управа Партизана писала Милораду Додику

4 ч

1
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Никола Јокић жртва бизарне пљачке

5 ч

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) хвата лопту од центра Минесота Тимбервулвса Рудија Гобера (27) током другог полувремена друге утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге у понедељак, 20. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Испливао поражавајући податак о Николи Јокићу

1 д

0
Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

Кошарка

Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

2 д

0

  • Најновије

22

49

Невјероватно: Бензин овдје кошта 1,46 КМ

22

44

Умро Горан Бабић

22

40

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Полиција објавила фотографије и упутила апел

22

36

Душко из Прњавора распрода на кућном прагу све што произведе

22

29

Дејан Радујковић из Челинца бесплатно даје ауто за превоз болесних

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

