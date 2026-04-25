Испливао поражавајући податак о Николи Јокићу

Најбољи кошаркаш данашњице, Никола Јокић, годинама уназад непрестано унапређује своју игру, додајући нове елементе који га чине готово немогућим за чување.
Међу њима је и шут за три поена, који је постао озбиљно оружје у арсеналу српског центра. Ипак, посљедњи мечеви показују да ствари више не функционишу као раније.
У серији против Минесоте јасно се видјело да нешто није у реду – Јокић је погодио свега пет тројки из 24 покушаја, што је далеко испод његових стандарда.
Тај учинак само је додатно скренуо пажњу на пад који траје већ неко вријеме, али о којем се није много говорило.
Преломни тренутак била је повреда кољена због које је пропустио готово читав јануар. Од повратка на терен, Јокићев проценат шута за три поена пао је на око 32 одсто.
Поређења ради, прије повреде шутирао је импресивних 44 одсто. Разлика је очигледна и тешко ју је игнорисати.
Такав пад значајно утиче и на начин на који га противници бране. Тимбервулвси су то искористили, фокусирајући се на затварање рекета и приморавајући Јокића да шутира са дистанце. Без препознатљиве прецизности споља, одбрана добија додатни простор да га притисне у рекету, што често доводи до грешака и лошијих одлука у додавању.
Иако је и даље кључни играч Денвера, утисак је да Јокић тренутно пролази кроз један од тежих плеј-оф периода у каријери. Уколико жели да врати контролу над серијом и поново буде превага на терену, мораће да пронађе изгубљени шут за три поена – јер без тог сегмента његова игра постаје знатно предвидљивија.
Nikola Jokic is now 5/24 from 3 in the series. Huge issue for Denver:— Kevin O'Connor (@KevinOConnor) April 24, 2026
Jokic shot 32% from 3 ever since his return from injury in January. He was at 44% prior and 42% last year. No matter the cause of the huge decline, the end result is that the 3-pointer has abandoned him for… pic.twitter.com/iYf0szHsKw
