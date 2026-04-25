Испливао поражавајући податак о Николи Јокићу

Аутор:

АТВ
25.04.2026 09:18

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) хвата лопту од центра Минесота Тимбервулвса Рудија Гобера (27) током другог полувремена друге утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге у понедељак, 20. априла 2026. године, у Денверу.
Фото: Tanjug/AP/Jack Dempsey

Најбољи кошаркаш данашњице, Никола Јокић, годинама уназад непрестано унапређује своју игру, додајући нове елементе који га чине готово немогућим за чување.

Међу њима је и шут за три поена, који је постао озбиљно оружје у арсеналу српског центра. Ипак, посљедњи мечеви показују да ствари више не функционишу као раније.

У серији против Минесоте јасно се видјело да нешто није у реду – Јокић је погодио свега пет тројки из 24 покушаја, што је далеко испод његових стандарда.

Тај учинак само је додатно скренуо пажњу на пад који траје већ неко вријеме, али о којем се није много говорило.

Преломни тренутак била је повреда кољена због које је пропустио готово читав јануар. Од повратка на терен, Јокићев проценат шута за три поена пао је на око 32 одсто.

Поређења ради, прије повреде шутирао је импресивних 44 одсто. Разлика је очигледна и тешко ју је игнорисати.

Такав пад значајно утиче и на начин на који га противници бране. Тимбервулвси су то искористили, фокусирајући се на затварање рекета и приморавајући Јокића да шутира са дистанце. Без препознатљиве прецизности споља, одбрана добија додатни простор да га притисне у рекету, што често доводи до грешака и лошијих одлука у додавању.

Иако је и даље кључни играч Денвера, утисак је да Јокић тренутно пролази кроз један од тежих плеј-оф периода у каријери. Уколико жели да врати контролу над серијом и поново буде превага на терену, мораће да пронађе изгубљени шут за три поена – јер без тог сегмента његова игра постаје знатно предвидљивија.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Никола Јокић

НБА

кошарка

Денвер

Денвер Нагетс

