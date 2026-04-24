Монако преко Каталонаца до четвртфинала Евролиге

Кошаркаши Монака савладали су Барселону резултатом 79:70 и тако у посљедњем тренутку обезбиједили карту за четвртфинале Евролиге.
Тим из Кнежевине је, упркос бројним проблемима са повредама током сезоне, показао карактер када је било најпотребније и заказао велики окршај против пирејског Олимпијакоса.
Монако је од самог старта ставио до знања Каталонцима ко је газда на терену. Прва четвртина протекла је у потпуној доминацији домаћина, који је офанзивно блистао, док је одбрана свела Барселону на скромних 14 поена.
Иако се Барселона пробудила у наставку, то није било довољно за потпуни преокрет. Гости су озбиљније запријетили тек у другом полувремену, када су пред крај треће дионице заостатак спустили на само пет поена.
Ипак, Монако је у одлучујућим тренуцима поново додао гас. Током посљедње четвртине изабраници Саше Обрадовића вратили су већу предност и рутински привели меч крају, не дозволивши тиму из Шпаније да озбиљније угрози њихов тријумф.
Српски кошаркаш Немања Недовић због повреде није наступио ни на овом мечу.
У побједничком табору најистакнутији је био Тајс са 16 поена и шест скокова. Одлично га је пратио Окобо са 14 поена, док је прва звијезда тима, Мајк Џејмс, уписао дабл-дабл учинак са 13 поена и 10 асистенција. Код Барселоне бољи од осталих био је Шенгелија са 16 убачених поена.
