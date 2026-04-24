Logo
Large banner

Монако преко Каталонаца до четвртфинала Евролиге

Аутор:

АТВ
24.04.2026 21:13

Коментари:

0
Кошаркаши Монака на терену играју против кошаркаша Барселоне
Фото: Printscreen/Youtube/EUROLEAGUE BASKETBALL

Кошаркаши Монака савладали су Барселону резултатом 79:70 и тако у посљедњем тренутку обезбиједили карту за четвртфинале Евролиге.

Тим из Кнежевине је, упркос бројним проблемима са повредама током сезоне, показао карактер када је било најпотребније и заказао велики окршај против пирејског Олимпијакоса.

Монако је од самог старта ставио до знања Каталонцима ко је газда на терену. Прва четвртина протекла је у потпуној доминацији домаћина, који је офанзивно блистао, док је одбрана свела Барселону на скромних 14 поена.

Иако се Барселона пробудила у наставку, то није било довољно за потпуни преокрет. Гости су озбиљније запријетили тек у другом полувремену, када су пред крај треће дионице заостатак спустили на само пет поена.

Ипак, Монако је у одлучујућим тренуцима поново додао гас. Током посљедње четвртине изабраници Саше Обрадовића вратили су већу предност и рутински привели меч крају, не дозволивши тиму из Шпаније да озбиљније угрози њихов тријумф.

Српски кошаркаш Немања Недовић због повреде није наступио ни на овом мечу.

У побједничком табору најистакнутији је био Тајс са 16 поена и шест скокова. Одлично га је пратио Окобо са 14 поена, док је прва звијезда тима, Мајк Џејмс, уписао дабл-дабл учинак са 13 поена и 10 асистенција. Код Барселоне бољи од осталих био је Шенгелија са 16 убачених поена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Евролига

КК Монако

Спортски рекорди

Барселона

кошарка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Просјечна плата им је око 7.000 евра и траже раднике

Економија

Просјечна плата им је око 7.000 евра и траже раднике

58 мин

0
Сарајево

Друштво

И то је могуће: БиХ проглашена најпопуларнијом у Европи

1 ч

0
Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

Кошарка

Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

1 ч

0
Бањалука

Бања Лука

За 9 дана свега 14 оброка: Екскурзија бањалучке школе под лупом

1 ч

0

Више из рубрике

Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

Кошарка

Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

1 ч

0
Кош КК Борац, школска лига.

Кошарка

КК Борац уз основце: Реновирано игралиште ОШ "Георги Стојков Раковски"

3 ч

0
Случај Пантер: Партизану укинута суспензија

Кошарка

Случај Пантер: Партизану укинута суспензија

10 ч

0
Тарик Хреља кошаркаш

Кошарка

Тарик Хреља нови играч КК Мега

13 ч

0

  • Најновије

23

08

Отровао се Марин Чилић, отказан меч

23

05

Путин добио упозорење: Чека те 1917. година

22

58

Просјечна плата им је око 7.000 евра и траже раднике

22

52

И то је могуће: БиХ проглашена најпопуларнијом у Европи

22

49

Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner