Тарик Хреља нови играч КК Мега

Никола Лучић
24.04.2026 10:53

Тарик Хреља кошаркаш
Фото: АТВ

Наредна станица у каријери младог кошаркаша Тарика Хреље је Мега.

Репрезентативац БиХ ове сезоне у дресу Студента просјечно је биљежио 11,1 поен, 5,8 скокова и двије асистенције по утакмици у Првенству БиХ.

У Мегу долази и са искуством играња другог по јачини регионалног такмичења у којем је просјечно постизао 11,5 поена.

Хреља је прошле сезоне дебитовао и у АБА лиги за екипу Игокее.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

