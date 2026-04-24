Тарик Хреља нови играч КК Мега

Аутор:Никола Лучић
Наредна станица у каријери младог кошаркаша Тарика Хреље је Мега.
Репрезентативац БиХ ове сезоне у дресу Студента просјечно је биљежио 11,1 поен, 5,8 скокова и двије асистенције по утакмици у Првенству БиХ.
У Мегу долази и са искуством играња другог по јачини регионалног такмичења у којем је просјечно постизао 11,5 поена.
Хреља је прошле сезоне дебитовао и у АБА лиги за екипу Игокее.
