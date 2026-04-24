Вукови појели Денвер: Јокић постигао 27 поена, а одиграо један од најлошијих мечева у каријери

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шта рећи за овакву партију Денвер Нагетса, који су одиграли један од најгорих мечева у плеј-офу у ери Николе Јокића. Они су на гостујућем терену поражени од Минесоте резултатом 113:96.
Памте се слабе партије и из прошле двије године, али у првој рунди дуго нисмо видјели већу немоћ екипе из Колорада, која је од самог почетка била у подређеном положају.
Утакмица је нападачки катастрофално започета када су Нагетси у питању и на крају се испоставило да је ривал водио фактички од првог до посљедњег минута и сасвим заслужено преокренуо у серији и дошао до вођсва од 2-1, пред четврти дуел на њиховом терену у Минеаполису, опет у недјељу.
Никола Јокић је био најбољи у свом тиму, нападачки се пробудио у другом полувремену и дуел завршио са 27 поена и 15 скокова, али је из игре гађао поражавајућих 7/26, односно 11/11 са пенала. Ипак, мора се признати да је у доброј мјери био под контролом ривала, посебно на почетку дуела, те да је Руди Гобер опет обавио добар посао, заједно са саиграчима.
На самом почетку окршаја Јокић је кренуо са 0/6, тада му је Гобер лупио и једну од двије заиста бруталне рампе током дуела, али једноставно је Никола и морао да покушава током самог меча све сам да ради, када није било подршке саиграча.
Ипак, мора се признати и да је податак да је Денвер имао -21 када је Јокић био на паркету ипак показатељ да ово није био његов дан, упркос дабл-даблу, који је на крају и имао. Минесота је у првом кварталу повела 14:4 врло рано, а Досунму и Мекденијелс били су ударне игле тима.
Нагетси су до финиша овог дела меча убацили само шест поена, а онда су то поправили и са 25:11 отишли на мали одмор. Била је ово једна од три најгоре дионице за фрашизу икада у плеј-офу када је број датих поена у питању.
Денвер је успио да се консолидује нападачки у другом кварталу, али је већ било касно у тренуцима када је ривал у налету ишао ка разлици од двадесет поена и достигао је врло брзо. Дејвид Аделман није могао да вјерује шта се дешава.
Већ поменутом двојцу се у тиму Минесоте придружио и Едвардс, касније и ДиВинћенцо, па је на полувремену било 61:39.
Није било бољитка ни у другом полувремену, пошто су Т-Вулвси одмах стекли 67:40, без икаквих изгледа да се ствари могу промијенити. Гобер је дефанзивно зауставио нашег Јокића, који није могао да направи разлику.
Трећи квартал окончан је резултатом 88:68, а током посљедњег је разлика била углавном испод +20, али довољно далеко да домаћи играчи буду апсолутно безбрижни и спокојни. Приближавао се Денвер, али је и Аделман видио да то нигдје не води, па је на крају меча извадио из игре све стартере, иако је његов тим чак пришао и на -13.
Досунму је био најбољи у тиму Минесоте са 25 поена и девет асистенција, док је Мекденијелс убацио 20 и ухватио 10 лопти. Едвардс је додао 17, ДиВинћенцо 15 и седам додавања за кошеве, Рендл је имао 15/6/4, а Гобер 10 поена и 12 скокова.
У тиму Денвера треба додати само још Мареја са 16 поена, али је његов учинак био превише скроман за оваквог ривала. Денвер је на крају утакмице гађао из игре 28/82, односно 34 одсто.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
2 д0
Кошарка
3 д0
Кошарка
4 д0
Кошарка
5 д0
Најновије
10
04
09
41
09
25
09
17
09
13
Тренутно на програму