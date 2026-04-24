Добро се затресло на Криту! Земљотрес јачине 5,7 степени погодио острво

АТВ
24.04.2026 08:21

Добро се затресло на Криту! Земљотрес јачине 5,7 степени погодио острво
Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 5,7 степени Рихтерове скале погодио је рано јутрос острво Крит, саопштили су локални медији.

Епицентар земљотреса био је у морском подручју у близини Гудуре у области Ласити, саопштио је Геодинамски институт.

Потрес се догодио око 6.20 часова, а жариште је лоцирано на дубини између пет и 9,7 километара.

Предсjедник Организације за планирање и заштиту од земљотреса Ефтимиос Лекас рекао је за портал ЕРТ да је рijеч о потресу који се широко осjетио на Криту, као и на острвима Касос и Карпатос, додајући да се још чекају прецизни подаци.

Замjеник гувернера Ласитија Јанис Андрулакис навео је да је земљотрес трајао дуже и да се осjетио широм источног дијела острва, од Ситије до Ираклиона, због чега је цивилна заштита стављена у приправност.

Према извјештајима, нема пријављене материјалне штете, док је забиљежен низ слабијих накнадних потреса.

Очевици су навели да је земљотрес дуго трајао, да их је пробудио и да се помјерао намештај, преноси Танјуг.

