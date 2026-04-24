Добро се затресло на Криту! Земљотрес јачине 5,7 степени погодио острво

Аутор:АТВ
Коментари:0
Земљотрес јачине 5,7 степени Рихтерове скале погодио је рано јутрос острво Крит, саопштили су локални медији.
Епицентар земљотреса био је у морском подручју у близини Гудуре у области Ласити, саопштио је Геодинамски институт.
Потрес се догодио око 6.20 часова, а жариште је лоцирано на дубини између пет и 9,7 километара.
Предсjедник Организације за планирање и заштиту од земљотреса Ефтимиос Лекас рекао је за портал ЕРТ да је рijеч о потресу који се широко осjетио на Криту, као и на острвима Касос и Карпатос, додајући да се још чекају прецизни подаци.
Замjеник гувернера Ласитија Јанис Андрулакис навео је да је земљотрес трајао дуже и да се осjетио широм источног дијела острва, од Ситије до Ираклиона, због чега је цивилна заштита стављена у приправност.
Према извјештајима, нема пријављене материјалне штете, док је забиљежен низ слабијих накнадних потреса.
Очевици су навели да је земљотрес дуго трајао, да их је пробудио и да се помјерао намештај, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму