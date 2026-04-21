Logo
Large banner

Нестварне сцене из Јапана: Зграде се увијају као да су од гуме

Аутор:

АТВ
21.04.2026 08:03

Коментари:

0
Разорни земљотрес у Јапану видео снимци
Фото: X/aapayés/screenshot

Јапан је јуче погодио жесток земљотрес, који је довео и до цунамија. Велики таласи ударали су у обалу Јапана, а потресне сцене које се дијеле друштвеним мрежама подсјећају на оне као из филмова.

Хиљадама људи убрзо након првог удара, наређено је да напусте приобална подручја.

Јапанска метеоролошка агенција упозорила је да би у наредних недјељу дана могли да се догоде земљотреси који би изазвали још снажније подрхтавање тла, што би могло да створи далеко веће таласе.

Ужасавајуће и потресне сцене, које корисници дијеле на друштвеним мрежама скоро су невјероватне, попут овог објављеног на друштвеној мрежи Икс:

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јапан

Земљотрес

видео снимак

цунами

таласи

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner