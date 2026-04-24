Случај Епстин под све већом лупом! Провјерава се рад министарства правде

Аутор:

АТВ
24.04.2026 07:19

Џефри Епстин
Интерна ревизија Министарства правде покреће преглед начина поступања са документима и фајловима везаним за Џефрија Епштајна, док се контроверза око случаја покојног осуђеног сексуалног преступника наставља.

Генерални инспектор ће се фокусирати на „идентификацију, прикупљање и израду релевантног материјала“, процесе цензуре и ускраћивања информација и начин на који је министарство рјешавало проблеме након објављивања докумената, наводи се у саопштењу објављеном у четвртак, како јавља CNN .

Критика Конгреса

Објављивање опсежних докумената прикупљених током истрага везаних за Епштајна наложио је Конгрес кроз закон усвојен крајем прошле године. Неки законодавци су критиковали Министарство правде због прекомерне цензуре докумената и праћења њихових претрага док су прегледали нецензурисане верзије.

„Ове људе треба јавно одвести у затвор, са лисицама на ногама, и док то не видимо у овој земљи, немамо функционалан правосудни систем“, рекао је у марту за ББЦ републикански представник Томас Маси, један од аутора закона о Епштајновим документима.

Конгрес је усвојио Закон о транспарентности досијеа Епштајна у новембру након што Министарство правде више пута није испунило обећања о објављивању информација. То укључује материјале које није посједовало, као што је дуго причана листа контаката и сарадника за коју је сада већ бивша државна тужитељка Пам Бонди почетком прошле године тврдила да је на њеном столу и да је спремна да је објави.

Листа клијената

Та листа никада није објављена, а одјељење није подигло оптужницу ни против кога осим Епштајна и његове сараднице Гислен Максвел. Предсједник Доналд Трамп је отпустио Бонди раније ове године, дјелимично због њеног континуираног лошег вођења истраге о Епштајну.

Вршилац дужности државног тужиоца Тод Бланш, који је преузео дужност након Бондијеве смјене, тврдио је на конференцији за новинаре овог мјесеца да је ново руководство Министарства правде у Трамповом другом мандату „знатно транспарентније“ од претходних администрација.

Ипак, Бланш је покушала да скандал са Епштајном помјери у прошлост. „Мислим да колико год су Епштајнови досијеи били дио рада овог одјељења прошле године, не би требало да буду дио било чега у будућности“, рекла је Бланш у интервјуу за Фокс њуз раније ове године.

„Нисам сигуран да у потпуности разумијете како се људи осјећају поводом овога“, одбрусио је водитељ Фокс њуза Џеси Вотерс на Бланшине одговоре о случају Епштајн.

Случај Гислен Максвел

Генерални инспектор Министарства правде је претходно закључио да је Епштајн извршио самоубиство у својој затворској ћелији 2019. године. Гислејн Максвел, његова дугогодишња партнерка, служи 20-годишњу казну због своје улоге у завјери за регрутовање малољетника ради сексуалног злостављања.

Бланш је упознала Максвела прошле године на Флориди. Добила је ограничен имунитет како би разговарала о свом кривичном случају, али јој није обећана никаква друга погодност у замјену за свједочење, према транскрипту који је објавило Министарство правде.

Међутим, Максвел је убрзо након завршетка интервјуа пребачена у затворски логор минималног обезбеђења. Министарство правде је саопштило да њен премјештај није био повезан са састанком са Бланш.

