Трамп потврдио: Израел и Либан продужили прекид ватре

24.04.2026 08:21

Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.
Израел и Либан продужили су прекид ватре за три седмице на састанку у Бијелој кући, објавио је предсједник САД Доналд Трамп, који је био домаћин састанка.

Борба између Израела и милитаната Хезболаха, које подржава Иран, у Либану је једна од бројних тачака спотицања у рјешавању ширег регионалног сукоба, заједно са иранским нуклеарним амбицијама и контролом над Ормуским мореузом.

Трамп је изјавио да је спреман да сачека "најбољи договор" да би окончао сукоб са Ираном.

Додао је да му се не жури са постизањем мировног споразума, да жели да он буде "вјечан" и поновио да САД имају јасну предност у поморском сукобу у мореузу.

Дан након што је Иран показао да има чвршћи утицај на кључни бродски коридор, Трамп је одбацио пријетњу коју представљају ирански мањи војни чамци и рекао да вјерује да је Техеран спријечен да постигне договор јер је његово руководство у хаосу.

Он је нагласио да америчка морнарица има наређење да уништава иранске бродове који постављају мине у мореузу и да би САД могле да униште за један дан свако оружје које је Иран можда направио током прекида ватре који је на снази од 8. априла.

