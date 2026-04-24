Шпирић: Нећемо давати легитимитет одлукама које нису у складу са законом и већинском вољом нашег народа

Аутор:

АТВ
24.04.2026 08:14

Никола Шпирић изјава поводом отказивања сједнице у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ
Нећемо давати легитимитет одлукама које нису у складу са законом и већинском вољом нашег народа, рекао је Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

За понедјељак, 27. април предсједавајући Дома народа БиХ Кемал Адемовић заказао је сједницу. Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Никола Шпирић обавијестио је Адемовића, да он и делегати Средоје Новић и Радован Ковачевић неће присуствовати сједници.

"Колега Адемовић већ више од пет пута покушава самоиницијативно да закаже сједницу Дома народа, и тако показује да је он предсједник, а ми немамо ту функцију. Он је на тај начин сам дао одговор зашто крши Пословник. Од федералне "тројке" добио је задатак да се игнорише српска већина. Бошњаци су остали у убјеђењу да се треба изградити унитарна БиХ, па тако и у Дому народа, гдје се игноришу српска и хрватска већина", нагласио је Шпирић.

Шипрић је упитао јавност зашто оваквим ставовима Бошњаци угрожавају европски пут.

"И ово је само припрема за изборе, јер они желе кадрове Српске с којима ће успјешно креирати дешавања у Дому народа, па и у БиХ. Дати финансије у руке неодговорних политичара, то је као да им дате оружје разорне моћи. Зашто би пристали да се мијења српска структура у Савјету министара? Свако вече видите на федералним медијима српске представнике из опозиције, али они заборављају да су још увијек опозиција, и да ће то остати и послије избора у октобру", додао је Шпирић.

Шпирић каже да СНСД бира српски народ на слободним изборима и за сада је незаобилазан фактор у свакој причи.

"Циљ је да се из будуће већине потисне СНСД и ХДЗ, а да њихови партнери буду неке мање странке, како би могли доносити све одлуке и у томе лежи њихова жеља за доминацијом и унитаризацијом БиХ", поручио је Шпирић. за РТРС

