Дојава о бомби на аеродрому била лажна

АТВ
23.04.2026 21:05

Аеродром у Сарајеву
Фото: YouTube/Screenshot

Дојава о постављеној бомби на сарајевском Аеродрому била је лажна, преносе федерални медији.

Гранична полиција БиХ позвала је путнике и особље Међународног аеродрома да се врате у објекат након што су били евакуисани због дојаве о бомби и пошто је извршен контрадиверзиони преглед.

Не очекује се да ће бити већих помијерања у реду летења са Међународног аеродрома Сарајево.

Претходних дана су широм земље стизале су лажне дојаве о постављеним бомбама у школама и тржним центрима.

