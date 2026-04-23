Пропагандни рат - мета добро позната: Бошњачка дијаспора у САД-у извријеђала Додика

У БиХ, гдје ријечи често вриједе више од дјела, још једна изјава запалила је простор који одавно тиња. Рекло би се очекивано, посебно када су у питању бошњачки пропагандисти.
По ко зна који пут мета је добро позната - Милорад Додик, а повод – низ увреда и позив на протест који су брзином друштвених мрежа постали важнији од самог разлога доласка Додика у САД.
Већ уходаном квазиполитичком реториком, лични напади и позиви на улицу поново су сервирани као вијест. Наиме, лидер СНСД-а би требало да 30. априла посјети Универзитет "Џадсон" у савезној држави Илиноис, на којем ће добити награду за лидерство и одбрану демократије, те би требало да одржи говор.
Пропагандни рат не јењава: "Бошњакиња" брутално извријеђала Додика и позвала на протест
То је засметало, оним који се представљају као тзв. демократе и либерали, а у ствари су класични муслимански пропагандисти.
"Милорад Додик, осуђени криминалац, који је санкционисан од САД-а добиће награду Универзитета у Илиноису. Милорад Додик је фашиста, осуђени криминалац", наводи особа која се представљала као "Бошњакиња у дијаспори".
Особа са снимка чији идентитет није наведен, а која се представља, као Бошњакиња у дијаспори позвала је на протест против доласка лидера СНСД-а. Позив на протест, сам по себи, није проблем. Протест је легитимно средство изражавања незадовољства. Али када се темељи на реторици која више личи на лични обрачун него на артикулисану критику, онда се и његова снага разводњава. За првог човјека СНСД-а овакве поруке нису изненађење.
Ипак, каже да је због лошег здравственог стања његове мајке неизвјесна најављена посјета САД.
"Радовао сам се одласку у САД, гдје би на универзитету у Чикагу требало да добијем признање. Невјероватно да су представници Бошњака тражили да им се због тога дозволи протест испред те установе. Осуђен сам за то што не поштујем Кристијана Шмита, потомка фашиста који овдје намеће своју вољу, а муслимани то подржавају. Онда нам кажу" хоћемо да живимо с вама". Хоће, али под њиховим условима, али ја нисам за то да живимо под њиховим условима", каже Додик.
Када политички говор склизне на ниво увреде, то није храброст, то је одсуство аргумента. Смета им што су Српска, али и Милорад Додик постали релевантни саговорници на међународној сцени, сматрају аналитичари.
"Сви ови напади на предсједника Додика су због ових успјеха које је он успио да постигне, сарадња са делегацијом и администрацијом САД-a", каже Џевад Галијашевић, аналитичар.
Циљ је искључиво мобилизација сопственог табора. Када се протести позивају кроз бијес, а не кроз идеју, то није грађански отпор, то је политички перформанс. Позивање на линч, тражење волонтера да забране долазак Додику показује само да Бошњацима није стало до помирења већ до дизања тензија.
Није проблем у једној увреди, нити у једном позиву на протест. Проблем је у обрасцу који долази из Сарајева, у константном подизању тензија без икакве намјере да се оне ријеше. То није политика, то је стратегија одржавања хаоса. А хаос је, очигледно, једино мјесто гдје овакав политички наратив може да опстане.
