Пропагандни рат не јењава: "Бошњакиња" брутално извријеђала Додика и позвала на протест

Аутор:АТВ
Коментари:9
Пропагандни рат против Републике Српске и Милорада Додика не јењава. Тако се уочи његове посјете САД-у "дигла" промуслиманска кука и мотика да то спријечи.
Наиме, лидер СНСД-а би требао 30. априла да посјети Универзитет "Judson" у савезној држави Илиноис, на којем ће добити награду за лидерство и одбрану демократије, те би требало да одржи говор.
То је засметало, оним који се представљају као тзв. "демократе и либерали", а у ствари су класични муслимански пропагандисти.
Тако је особа повезана са "Las Adelitas Media" на најбруталнији начин извријеђала Додика и позвала на протест због његовог доласка. Млада дама чији идентитет није наведен, а која се представља, као "Бошњакиња у дијаспори", позвала је и на протест против доласка лидера СНСД-а.
"Милорад Додик, осуђени криминалац, који је санкционисан од САД-а добиће награду Универзитета у Илиноису. Милорад Додик је фашиста, осуђени криминалац и негатор геноцида", наводи она.
@las_adelitas_media Judson University, a Christian institution, is hosting convicted U.S. governor Rod Blagojevich while honoring a U.S. sanctioned, Putin-allied convicted criminal, Milorad Dodik with a “democracy” award. Blagojevich was convicted on 18 felony counts tied to wide-ranging corruption, including pressuring the CEO of a children’s hospital to donate $50,000 to his campaign. When the CEO refused, Blagojevich tried to cut $8 million in state funding to the children’s hospital. Judson University, was Jesus the type to use sick children as leverage for his political gains like Rod Blagojevich? What would Jesus say of your actions now? Shame, shame. Blagojevich also used his office to try to help someone who donated to his campaign to get their son into college by writing a “special recommendation letter,” which led to three universities being subpoenaed. What questions will this raise about Judson University in the future? Especially considering Rod Blagojevich has a documented record of trying to get campaign donors into universities. We urge you to cancel this blasphemous event @JudsonUniversity In the meantime, take a moment to pray for Judson Univerisity’s reputation, and what this decision could mean for their future admissions. #news #usa #balkan #serbia #bosnia ♬ original sound - Las Adelitas Media
Оно што се може сазнати из њених видео порука јесте, да се ради о особи која је велича тзв. Армију БиХ, веома је проирански и пропалестински настројена. Ипак, главни "материјал" за њену пропаганду су Срби који су представљени као главни кривци за све што се дешава на Балкану. Смета јој и Србија, па тако отворено подржавала лажну државу Косово, а "замјера БиХ" што јаче није подржала Иран.
Овакав вид пропаганде није ништа ново, али оно што је ново јесте његов ефекат у Сједињеним Америчким Државама. Док је раније тај наратив и "пуштао коријење", данас је ситуација потпуно другачија. Руководство Српске је нашло саговорнике на највишим позицијама у администрацији Доналда Трампа. Саговорнике који нису пристрасни, него једноставно желе да чују и другу страну.
Ту страну ће моћи да чују и на Универзитету "Judson" када се Додик буде обратио на Форуму свјетских лидера.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
27
13
19
13
09
13
02
12
57
Тренутно на програму