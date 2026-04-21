Форум о геополитичким дешавањима: Српска неће дозволити да јој Запад намеће статус

Мултиполарни свијет је већ стварност, сада се треба правилно поставити у датим околностима, каже замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко.
Русија ће се залагати и да се то преслика у начину одлучивања у Уједињеним нацијама.
Међутим, замјеник руског шефа дипломатије упозорава да Запад и даље Балкан сматра својом зоном утицаја. Он дјеловање Кристијана Шмита види управо као механизам Запада да поткопа међународно право.
"И, нажалост, ја могу да констатујем ово: Да ова борба Запада за очување своје хегемоније дестабилизује положај на Балкану, јер државе Балкана доводи у ситуацију вјештачког избора - ако нисте са нама, ви сте наши противници. Од држава Балкана одузима се право на спровођење самосталних политика, захтијева се потпуно потчињавање и потпуна капитулација, а спроводи се и демонизација политичара који смију да ставе националне интересе изнад себе", рекао је Грушко.
Највећа опасност за српски народ из Европе је растући утицај и милитаризација Њемачке, каже лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Када се Њемачка милитаризује, наша историјска искуства говоре да се народи око нас спремају за рат, оштрећи своје каме и ножеве. А недавни војни савез између Хрватске, Албаније и Шиптара, у суштини, није ништа друго него истурена рука", рекао је Додик.
Почео форум о геополитичким дешавањима у Европи
Упоредо с тим, мијењају се и односи снага и равноправност чланица Европске уније, каже Додик.
Управо због тога су важни односи са Руском Федерацијом, каже предсједник Републике Синиша Каран. Руководство Српске сарађује са свима који уважавању њен међународни субјективитет.
"Више нисмо на столу као предмет и проблем, ми смо за столом и то на најважнијим мјестима, гдје износимо и објашњавамо свој став, који је већ препознат. У том смислу, већ смо и у том наративу промијенили слику о Републици Српској", наглашава Каран.
На форуму о геополитичким дешавањима у Европи говорио је и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов, а присутни су били и министри у Влади Српске, посланици у Народној скупштини Републике Српске, посланици у Представничком дому и српски делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, привредници, као и друге бројне личности из политичког и друштвеног живота Српске.
Република Српска
45 мин0
Република Српска
59 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
