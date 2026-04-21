Додик: Руска Федерација је увијек хтјела да саслуша ставове Српске

АТВ
21.04.2026 18:26

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Ми нисмо антипротивни, али не можемо да прихватимо да нам Запад опет одређује начин какав ћемо ми имати статус, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик, на форуму о геополитичким дешавањима у Европи који се одржава у Административном центру Владе Републике Српске.

"Послије распада бивше Југославије значајно је присуство овдје Нијемаца. Некада је Хитлер овдје долазио тенковима, а савремена Њемачка политика долази сада са Кристијаном Шмитом. Била су четири висока представника која су долазила из Аустрије и Њемачке. То западно поимање каже да постоји увјерење као да ми припадамо некоме, а ми у суштини не желимо да будемо нечији", истакао је Додик.

Он је напоменуо да с друге стране Руска Федерација је увијек хтјела да саслуша ставове Републике Српске и да буде партнер.

"Све озбиљне вијести данас говоре о милитаризацији Њемачке. Наше искуство каже када се Њемачка наоружава, онда нам искуство каже да се наради око нас спремају за рат и оштре каме и ножеве. Имамо и недавни војни савез Хрватске, Албаније и тзв. Косова, што је само продужена рука те њемачке агресивне политике, и шта ми онда да очекујемо", запитао се Додик.

Он је подвукао да би Република Српска сигурно били изгубљена да је слиједили мапу пута коју су поставили са Запада прије 20 година у реформама према ЕУ.

"Српска није заједница која генерише кризу, нити се милитаризује. У ФБиХ имате 11 фабрика оружја, у Републици Српској немате ништа, зар мислите да је то случајно", додао је Додик.

Форуму поред Додика присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, замјеник руског министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић.

Присутни су и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов, министри у Влади Српске, посланици у Народној скупштини Републике Српске, посланици у Представничком дому и српски делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, привредници, као и друге бројне личности из политичког и друштвеног живота Српске, пише РТРС.

