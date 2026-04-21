Грушко: Храм у Бањалуци - симбол српског и руског народа

21.04.2026 17:33

Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко изјавио је да је руска делегација задивљена величанственошћу руско-српског храма у Бањалуци, који је, како је рекао, симбол руског и српског народа.

"Ово је ремек дјело и изражавам захвалност свима који су својим напором и финансијама дали допринос изградњи храма", рекао је Грушко након што је заједно са званичницима Републике Српске обишао Српско-руски храм Преображења Господњег и духовни центар који су у изградњи.

Грушко је изразио велику захвалност руководству Републике Српске, Милораду Додику, као и представницима Српске православне цркве и Руске православне цркве, Императорском православном палестинском друштву, Фондацији хришћанске културе и насљеђа, архитектима и грађевинарима.

Секретар Епархије бањалучке Радојица Жагран рекао је да је посјета била прилика да се види шта је до сада урађено, те додао да је руска делегација веома задовољна.

Он је изразио захвалност Грушку за посјету храму и пренио му благослов Његовог високопреосвештенства митрополита Јефрема.

Изградња храма и духовно-културног центра почела је 2018. године када је и положен камен темељац.

Гради се као симбол нераскидиве везе српског и руског народа, имаће три олтара, а у оквиру комплекса храма биће и српско-руски културни и духовни центар и библиотека, у којем ће се изучавати руски језик и књижевност.

Српско-руски храм и духовно-културни центар граде се у част породице Романов, а као прототип будућег храма изабран је некадашњи Храм Чуда Архангела Михаила, саграђен 1358. године, који се налазио у Кремљу и који је порушен након Октобарске револуције, пише Срна.

