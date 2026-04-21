М:тел наставља да стипендира дјецу са Косова и Метохије

Компанија М:тел је наставила сарадњу са Одбором за помоћ Косову и Метохији, између осталог и кроз програм стипендирања дјеце и младих из јужне српске покрајине, саопштено је из ове компаније.
У саопштењу се наводи да је предсједник овог одбора Милорад Арлов у Јарињу средином априла уручио стипендије за српску дјецу са Косова и Метохије, као и возило за потребе Дневног центра "Подржи ме - 9. јануар" из сјеверне Косовске Митровице.
У оквиру ове иницијативе, М:тел је од августа обезбиједио стипендије за 10 дјеце која одрастају у изазовним животним околностима – у вишечланим породицама са скромним примањима, уз самохране или незапослене родитеље, као и породицама са дјецом која се суочавају са здравственим и развојним потешкоћама.
"Континуирана финансијска подршка коју ће примати од компаније М:тел и током цијеле 2026. године представљаће значајну помоћ овим породицама, али и додатни подстицај дјеци да наставе своје школовање и развијају своје потенцијале", напомиње се у саопштењу.
Овај програм је, наводе из М:тела, резултат ранијих сусрета и отвореног дијалога, када је препозната потреба за дугорочнијим видом помоћи.
"Ова активност дио је ширег хуманитарног дјеловања које Одбор за помоћ Косову и Метохији годинама спроводи уз подршку бројних донатора, као и компаније М:тел и директора Јелене Триван", пише у саопштењу.
Сарадња М:тела и Одбора сада добија, истакли су из компаније, додатну вриједност не само кроз финансијску подршку већ и поруку да дјеца на Косову и Метохији нису заборављена.
