Какво нас вријеме очекује сутра?

АТВ
21.04.2026 15:15

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити промјељиво облачно и нестабилно вријеме са локалним пљусковима, док се сунчани периоди очекују на југу.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена на ударе и јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха од један до седам, на југу до 12, а дневна од 11 до 18, на југу до 20 степени Целзијуса.

Према подацима Федералног хидрометеолошког завода, данас је претежно облачно са кишом, а понегдје је регистрован локални пљускови.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно пет, Калиновик шест, Соколац и Хан Пијесак седам, Иван Седло осам, Гацко и Кнежево девет, Мраковица 10, Сарајево и Рудо 11, Фоча, Бишеград, Тузла и Бугојно 12, Добој, Мркоњић Град и Сребреница 13, Зворник, Србац, Ливно и Зеница 14, Бијељина, Приједор, Нови Град, Рибник и Јајце 15, Бихаћ и Сански Мост 16, Бањалука, Мостар и Билећа 17, те Требиње 18 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

вријеме сутра

Временска прогноза

Вријеме

прогноза

Вријеме данас

