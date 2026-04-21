Прогноза за наредне дане: Хладно и нестабилно, могућ и мраз

Регион наредних дана остаје под утицајем хладног и нестабилног времена уз повремене падавине, а метеоролог аматер Марко Чубрило упозорава да нема сигнала за дуже отопљење.
Како је рекао, становнике региона у наредним данима очекује хладно и промјенљиво прољеће. Према прогнози Чубрила, објављеној на његовом Facebook профилу, повремене падавине, снијег на високим планинама и опасност од позних мразева обиљежит ће остатак априла.
"Данас је на југу региона облачно уз повремену кишу, док на висинама изнад 900 метара пада снијег. У сјеверним дијеловима смјењују се сунчани интервали с пљусковима кише, крупаљи и сусњежице, уз појачан сјеверозападни вјетар. Максималне температуре крећу се између 6 и 17 степени Целзијуса", навео је он, те додао да би током ноћи вјетар требало да ослаби, а очекује се дјелимично разведравање.
Чубрило при том издаје конкретно упозорење, додајући да је могући мраз.
"Тамо гдје ноћ буде претежно ведра, посебно у планинским котлинама и дуж рјечних токова, постоји опасност да пред зору на кратко буде касног мраза, до -1 степен Целзијуса.У облачнијим предјелима с јачим вјетром мраза неће бити, а минимуми ће се кретати од 2 до 7 степени.
У сриједу стиже још мало хладнији дан уз доста облака, али углавном сухо вријеме. Пљускови остају могући на југозападу, југу и југоистоку региона, а на висинама изнад 1.000 метара и даље је могућ снијег", казао је Чубрило.
Како је рекао, од четвртка до краја седмице јутра ће бити хладна уз мањи ризик од мраза, али дани сунчани и свјежи, с максималним температурама између 9 и 17 степени.
"За викенд слиједи кратко топије жива може порасти и до 22 степена међутим, одмор од хладноће неће дуго трајати. "У ноћи ка понедјељку са сјевера Европе очекује се спуштање још једног хладног фронта уз мало или без падавина, јак сјеверозападни вјетар и захлађење", наводи Чубрило, додајући да би око 27. априла максимуми поново пали на између 7 и 13 степени.
Крај априла и почетак маја доносе наизмјенично топлије и хладније периоде с честим кишама и грмљавинским пљусковима, преноси Срна
