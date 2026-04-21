Огласио се ОЦ Јахорина: Категорично одбацујемо инсинуације

Олимпијски центар Јахорина огласио се саопштењем након што су поједини медији објавили текст о начину пословања ОЦ.
Саопштење преносимо у потпуности:
"Поводом текста објављеног 20. априла 2026. године на порталу Capital.ba под насловом „У чијим џеповима завршавају милиони ОЦ ‘Јахорина’ које враћају грађани Српске“, Олимпијски центар Јахорина одбацује све наводе и инсинуације изнесене у поменутом тексту.
Олимпијски центар „Јахорина“ послује искључиво у складу са важећим законима и највишим стандардима транспарентности и одговорности. Све јавне набавке спроводе се кроз јасно дефинисане и законом прописане процедуре, уз пуно поштовање принципа конкурентности, једнаког третмана свих понуђача и избора економски најповољније понуде или најниже цијене — односно понуђача који у потпуности испуњава све формално-правне и техничке услове. Наглашавамо да су сви поступци јавних набавки без изузетка спроведени путем званичног портала јавних набавки и у потпуности јавно објављени, чиме је осигурана потпуна транспарентност и доступност информација свим заинтересованим странама. Додатно, истичемо да ни у једном од спроведених поступака није било жалби, нити покренутих правних поступака, што недвосмислено потврђује законитост, регуларност и интегритет проведених процедура.
Категорично одбацујемо инсинуације о погодовању, повезаним лицима или било каквим нерегуларностима, које представљају неутемељене конструкције без чињеничне и правне основе. Сматрамо да су овакви текстови дио оркестриране и злонамјерне кампање усмјерене против једног од најзначајнијих јавних предузећа у Републици Српској, са јасном намјером нарушавања његовог угледа и кредибилитета.
Посебно наглашавамо да је Олимпијски центар „Јахорина“ управо завршио изузетно успјешну зимску сезону која је трајала 139 дана — резултат који потврђује стабилност пословања, стратешко управљање и континуирана улагања у развој инфраструктуре и туристичке понуде.
Све обавезе према запосленима, партнерима и добављачима измирују се уредно и без кашњења, што додатно потврђује финансијску стабилност и одговорност у пословању. Олимпијски центар „Јахорина“ није само јавно предузеће, већ стратешки државни пројекат који генерише вишеструке економске ефекте и представља један од најуспјешнијих модела развоја туризма у региону.
Овакви покушаји дискредитације не представљају само напад на пословање Олимпијског центра „Јахорина“, већ и директно угрожавају егзистенцију више од 400 запослених радника, као и читав привредни екосистем Јахорине, у којем током сезоне егзистенцију проналази готово 7.000 радника у приватном сектору.
Због непрофесионалног, необјективног и штетног извјештавања које нарушава углед компаније и изазива озбиљне посљедице по њено пословање, Олимпијски центар „Јахорина“ ће бити принуђен да заштиту својих права и интереса потражи путем надлежних правосудних институција.
Олимпијски центар „Јахорина“ остаје досљедан принципима законитости, транспарентности и развоја, настављајући да дјелује у интересу грађана Републике Српске и укупног економског напретка", наводе из ОЦ Јахорина.
