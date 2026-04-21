Крви било свуда! Жена водила ћерку у школу, у шуми кренула агонија: Овако су је спасили

Рано јутрос жена Б.А. у Пољаници кренула је да испрати ћеркицу до школе. Рурално подручје, незгодан терен и киша која је падала учинили су своје па је ова жена пала и тешко се повриједила.
"Лош терен, киша, оклизнула се и отворен прелом, зглоба ноге, крв на све стране", причају мјештани који су се врло брзо организовали и жену у колица је превезли до пута гдје су их сачекали Новица Цветковић и његова супруга Венета, како би је одвезли до амбуланте у селу Власе
Овде јој је пружена прва помоћ и убрзо је стигла Хитна помоћ из Врања која је жену довезла до Здравственог центра.
Жена је захваљујући уједињеним мештанима брзо збринута и чека је опоравак, преноси Телеграф.рс.
