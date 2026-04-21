Возач ухапшен због покушаја подмићивања полицајаца

Аутор:

АТВ
21.04.2026 10:50

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Возач А.Р. из Оџака ухапшен је због сумње да је нудио мито полицајцима како би му ”опростили” саобраћајни прекршај.

У ПУ Добој наводе да је А.Р. синоћ око 21.50 часова заустављен на подручју општине Модрича.

”Приликом заустављања и контроле аутомобила ”шкода” возач је полицијским службеницима понудио новац како би одустали од вршења службене радње санкционисања евидентираног саобраћајног прекршаја, након чега је ухапшен”, саопштила је ПУ Добој.

Против возача ће Републичком јавном тужилаштву Републике Српске бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

мито и корупција

Модрича

ПУ Добој

хапшење

возач

