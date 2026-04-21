Возач ухапшен због покушаја подмићивања полицајаца

Возач А.Р. из Оџака ухапшен је због сумње да је нудио мито полицајцима како би му ”опростили” саобраћајни прекршај.
У ПУ Добој наводе да је А.Р. синоћ око 21.50 часова заустављен на подручју општине Модрича.
”Приликом заустављања и контроле аутомобила ”шкода” возач је полицијским службеницима понудио новац како би одустали од вршења службене радње санкционисања евидентираног саобраћајног прекршаја, након чега је ухапшен”, саопштила је ПУ Добој.
Против возача ће Републичком јавном тужилаштву Републике Српске бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.
