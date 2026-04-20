Пронађен забетониран у бунару: Мјештани у страху од "проклетог имања"

Бунар у селу Шеврљуге код Косјерића, у коме је 3. октобра 2023. године пронађено тијело хрватског држављанина, након завршетка истраге затрпан је земљом. Према ријечима мјештана, то имање након свега што се догодило данас нико не би купио.
"Бунар је и даље на истом мјесту, само што га је комшија сада затрпао. Дошли су гробари и набацали земљу у њега, јер ниједан багер није хтио да дође због тог случаја. Једино су они пристали да затрпају рупу. Није то нека дубина, метар и по. Дошао је и наш свештеник из Субјела, опојао, завршио и то. Нема ту више ничега, али то сада нико не би купио. Можда неко ко не зна шта се догодило, али мислим да неће нико", наводи мјештанин села Шеврљуге.
Бунар у коме је пронађено тијело мушкарца налази се у склопу пољопривредног газдинства које је годинама било запуштено и напуштено, све док није купљено 2021. године. Пошто је бунар остао без воде, власник газдинства је са комшијама отишао да провјери његово стање, а тада су затекли бунар који је био забетониран.
"Позвао ме је да ми јави шта су пронашли. Каже да је био један слој бетона, па други, па онда кречњак. И онда ми каже: "Нашли смо човјека". Каквог човјека, откуд човјек у том бунарчићу... логички гледано. Пита: "Шта ћемо?" И ништа, тада смо позвали полицију", присјећа се мјештанин.
Одмах по сазнању, окупљени су алармирали полицију која је изашла на лице мјеста и започела увиђај, а тијело је након тога послато на обдукцију.
Лешеви крава бачени у Гатачко поље
"Полиција је одмах дошла и оградила све траком док је трајала истрага. Три дана су они ту били, чували... Дошли су инспектори, техничари, форензичари. Слали су нас на полиграф, мене лично испитивали, пратили мјештане, узимали отиске прстију. Било је баш језиво, а ја сам у том периоду, када власник имања није био ту, ишао да му провјеравам кућу. Један дан сам, идући ка кући, примијетио трагове на трави који воде ка том бунарчићу", наводи овај мјештанин.
Према његовим ријечима, власник имања у том тренутку није био присутан због лоших временских услова.
"Како нисам могао својим колима да изађем горе, кренуо сам пјешке ка кући да му искључим струју и провјерим да ли је све како треба. Пошто је киша падала три дана, тло је улегло. Нисам претјерано обраћао пажњу, али одједном видим неки траг који је одозго сишао до испред бунарчића. Гледам, возило се није окренуло, а тамо има плац гдје је то могуће извести. Отишао је напријед и вратио се назад у рикверц. Све то што вама причам, испричао сам и инспекторима", наставља он.
Како даље наводи, тијело је извађено из бунара и пренијето у двориште гдје је прегледано прије доласка мртвозорника, који га је потом превезао у Институт за судску медицину на обдукцију.
"Гледао сам док су радили увиђај, тијело су изнијели на траву у двориште. Био је то већ леш у фази распадања. На њему је био "Версаће" доњи веш, сјећам се тога као да је данас било... видио сам га на приколици када су га донијели. Био сам на десет метара одатле, нисам хтио уопште прилазити јер су ту били инспектори и форензичари", присјећа се мјештанин.
Виц дана: Ветеринар код доктора
Због поодмакле фазе распадања, идентификација је била изузетно сложена и извршена је путем ДНК анализе, која је потврдила да је ријеч о држављанину Републике Хрватске. У истрагу су се, поред српске полиције, укључили и Интерпол, као и полиција Хрватске.
У општем хаосу око проналаска тијела, у селу Шеврљуге ухапшена је једна особа, али на запрепашћење мјештана из потпуно другог разлога.
"Дошао нам је био један момак из Ветерника, а полиција га је тражила јер је, како се сумња, претукао ташту. Био је у вези са неком малољетницом, па се та жена умијешала и он ју је претукао. Кад је полиција дошла, пронашли су га овдје. Сада је у затвору у Сремској Митровици", каже саговорник.
Након идентификације, полиција је мјештанима показивала фотографију мушкарца како би провјерила да ли га неко познаје.
"Мени су показивали слику тог држављанина Хрватске, али су прстом прекрили име и презиме да не видим и питали ме да ли ми је познат. Сјећам се само да је имао косу нагоре, као јеж, и да је био свијетло смеђ", наводи саговорник.
Информација која је одјекнула и усмјерила истрагу јесте сазнање да је идентификовани Хрват био добро познат полицији, и то не само у Србији, већ и у својој матичној земљи. Његов полицијски досије у обје државе снажно је сугерисао на потенцијални мотив убиства повезан са криминалним миљеом.
Мјештане села Шеврљуге највише интересује како су убице знале да се баш на том имању налази бунар.
"Откуд су баш ту локацију одабрали? Мени је то све сумњиво. Тај бунар се налази на самом крају имања уз шуму, далеко од улице. До њега је потребно петнаестак минута пјешачења, и то ако тачно знате гдје се налази", додаје мјештанин.
Мјештани су управо у периоду око октобра 2023. године примијетили неуобичајене активности.
"Четири џипа су долазила са наше горње стране. Примијетио их је комшија и позвао ме. Каже: "Ено их, прођоше кроз ону башту и пустише дрон". Шта ће им дрон? То је било око 21 сат навече. Комшија је изашао пред њих да пита шта раде, а један му је кратко одговорио: "Радимо ми свој посао". И то смо рекли у полицији."
Према његовим ријечима, мјесец дана након сусрета са тим људима пронађено је тијело хрватског држављанина забетонирано у бунару.
Из Вишег јавног тужилаштва у Ужицу потврдили су да је истрага у току, као и да је урађено вјештачење тијела.
"Урађено је вјештачење, али због стања у коме је тијело пронађено, вјештак није могао са сигурношћу да закључи да ли је ријеч о убиству. Међутим, извјесно је да је тако", речено је у тужилаштву.
Откривен идентитет пронађеног младића: Породици позлило од шока
Тијело је пронађено на дубини од око 1,5 метара када су мјештани ангажовали машину да откопа бунар како би утврдили зашто нема воде. Тада су видјели бетон. Када су кашиком багера склонили бетон, испод су угледали људски скелет. Претпоставља се да је тијело убачено у бунар, посуто кречом, а затим заливено бетоном.
Начин извршења сугерише на бруталну егзекуцију и специфично уклањање доказа карактеристично за организоване криминалне групе. Бетонирање леша није само покушај скривања, већ демонстрација одлучности да се злочин трајно прикрије. Овај метод захтијевао је планирање, набавку материјала и учешће више особа.
Највјероватнија теорија јесте да је хрватски држављанин жртва обрачуна унутар криминалног подземља, било због дугова, конкуренције или издаје.
"Мене само занима ко га "посади" овдје и зашто", закључио је мјештанин села Шеврљуге.
(Телеграф)
