Корумпираном инспектору из Бањалуке потврђена пресуда

Огњен Матавуљ
21.04.2026 13:00

инспектор Душко Бабић спроведен у Републичко јавно тужилаштво
Душко Бабић, некадашњи урбанистичко-грађевински инспектор Одсјека за инспекције Града Бањалука, правоснажно је осуђен на двије године затвора због примања мита у износу од 5.000 КМ.

Пресуда је донесена након што је Врховни суд Републике Српске одбио жалбу одбране и потврдио првостепену пресуду Окружног суда у Бањалуци.

Петогодишња забрана рада у инспекцији

Осим казне затвора Бабићу је изречена и новчана казна од 6.000 КМ, те петогодишња забрана обављања послова урбанистичко-грађевинског инспектора. Дужан је и да врати 5.000 КМ које је стекао кривичним дјелом.

У пресуди се наводи да је Бабић дјело починио од 7. до 13 децембра 2023. године када је од Милорада Михајловића тражио и примио мито од 5.000 КМ да обустави грађевинске радове за које није постојала грађевинска дозвола.

”Знаш ти какву коверту”

Наиме, Михајловић је комуналној полицији поднио пријаву у вези са грађевинским радовима које је инвеститор "Нестро петрол" изводио на парцели у улици Првог крајишког корпуса 104 у Бањалуци, тражећи да се они обуставе јер инвеститор није имао одобрење за извођење радова. По пријави је поступао оптужени Бабић.

”Оптужени је позвао подносиоца пријаве на његов телефон и рекао му да је био на лицу мјеста, да зна шта даље треба радити, да се радови одмах морају зауставити на начин да се градилиште ограничи траком јер регулационим планом на том мјесту није предвиђена бензинска пумпа. Потом му је рекао: ”Да бих ја то све урадио, мораш спремити коверту”, а на питање подносиоца пријаве - ”какву коверту”, одговорио је: ”Знаш какву коверту и шта иде у коверту, паре брате мили, без тога ја нећу радити ништа”, наводи се пресуди.

Узео 1.000 КМ, па тражио још

Михајловић му је рекао да ће га коверта чекати код раднице у фирми његове супруге. Бабић је 8. децембра 2023. дошао у канцеларију и узео коверту у којој је било 1.000 КМ. Потом је позвао Михајловића и питао: ”Па шта је ово Мићо? Ти мене понижаваш, ти си мене потцијенио. Шта је ово у коверти, па за 1.000 КМ се не може радити ништа”.

Тражио је да му износ намири на 5.000 КМ, да би 13. децембра дошао и по другу коверту у којој је било још 4.000 КМ. Након тога је сачинио записник о инспекцијском надзору у којем је констатовао да се на парцели изводе радови на адаптацији, за које није потребно прибавити локацијске услове, нити грађевинску дозволу, те да орган инспекције нема основ за даље поступање.

У изречену казну Бабићу је урачунато вријеме проведено у притвору од 15. јула до 15. августа 2024. године.

