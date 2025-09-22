Logo

Бањалучком инспектору двије године затвора због примања мита!

Огњен Матавуљ

22.09.2025

15:28

Душко Бабић, урбанистичко-грађевински инспектор Одсјека за инспекције Града Бањалука, осуђен је у Окружном суду у Бањалуци на двије године затвора због примања 5.000 КМ мита.

Осим казне затвора Бабићу је изречена и новчана казна од 6.000 КМ, те петогодишња забрана обављања послова урбанистичко-грађевинског инспектора. Дужан је и да врати 5.000 КМ које је стекао кривичним дјелом.

Пресуду је изрекло судско вијеће којим је предсједавао судија Синиша Марковић наводећи да је Бабић крив што је, као службено лице, починио кривично дјело примање мита.

У пресуди се наводи да је Бабић дјело починио од 7. до 13 децембра 2023. године када је од Милорада Михајловића тражио и примио мито од 5.000 КМ да обустави грађевинске радове за које није постојала грађевинска дозвола.

Наиме, Михајловић је комуналној полицији поднио пријаву у вези са грађевинским радовима које је инвеститор "Нестро петрол" изводио на парцели у улици Првог крајишког корпуса 104 у Бањалуци, тражећи да се они обуставе јер јер инвеститор није имао одобрење за извођење радова. По пријави је поступао оптужени Бабић.

Зна се шта иде у коверту, без пара ништа

”Оптужени је позвао подносиоца пријаве на његов телефон и рекао му да је био на лицу мјеста, да зна шта даље треба радити, да се радови одмах морају зауставити на начин да се градилиште ограничи траком јер регулационим планом на том мјесту није предвиђена бензинска пумпа. Потом му је рекао: ”Да бих ја то све урадио, мораш спремити коверту”, а на питање подносиоца пријаве - ”какву коверту”, одговорио је: ”Знаш какву коверту и шта иде у коверту, паре брате мили, без тога ја нећу радити ништа”, наводи се у оптужници.

Михајловић му је рекао да ће га коверта чекати код раднице у фирми његове супруге. Бабић је 8. децембра 2023. дошао у канцеларију и узео коверту у којој је било 1.000 КМ. Потом је позвао Михајловића и питао: ”Па шта је ово Мићо? Ти мене понижаваш, ти си мене подцијенио. Шта је ово у коверти, па за 1.000 КМ се не може радити ништа”.

Тражио је да му износ намири на 5.000 КМ, да би 13. децембра дошао и по другу коверту у којој је било још 4.000 КМ. Након тога је сачинио записник о инспекцијском надзору у којем је констатовао да се на парцели изводе радови на адаптацији, за које није потребно прибавити локацијске услове, нити грађевинску дозволу, те да орган инспекције нема основ за даље поступање.

Нарушио повјерење грађана

У образложењу пресуде судија Марковић је навео да је суд цијенио све доказе. То су искази свједока Михајловића, његове супруге и раднице, које су описале како је Бабић дошао по новац. Његов долазак снимљен је и надзорним камерама, док су изводи из банке потврдили да је радница критичног дана с рачуна подизала новац како би га предала Бабићу. Према мишљењу вијећа кључни докази су биле три комуникације, односно три позива које је Бабић са свог телефона упутио Михајловићу у критично вријеме.

”Приликом одмјеравања казне суд је као олакшавајућу околност цијенио неосуђиваност оптуженог. Отежавајућа околност су природа и тежина почињеног дјела, као и то што је оптужени исказао упорност и безобзирност у извршењу. Он је као службено лице злоупотријебио повјерење које му је дато као градском инспектору, те нарушио повјерење грађана у институцију”, рекао је Марковић.

У изречену казну Бабићу је урачунато вријеме проведено у притвору од 15. јула до 15. августа 2024. године.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

