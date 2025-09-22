Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

Извор:
Полиција из Лакташа ухапсила је више особа након туче испред угоститељског објекта у том мјесту када је више особа напало мушкарца који је повријеђен.
Како се наводи у саопштењу, полиција ја јуче ухапсила Д.П., А.М., П.Ј. и Д.С. сви из Бањалуке и И.Б. из Аустрије, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело насилничко понашање.
Такође и Ј.Ш. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
"Истог дана око 1:30 часова пријављено је да је испред угоститељског објекта на подручју Лакташа више непознатих лица физички напало мушко лице које је задобило тјелесне повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", саопштено је из полиције.
Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
