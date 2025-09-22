Logo

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

Извор:

АТВ

22.09.2025

11:31

Коментари:

0
Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених
Фото: Pexels.com

Полиција из Лакташа ухапсила је више особа након туче испред угоститељског објекта у том мјесту када је више особа напало мушкарца који је повријеђен.

Како се наводи у саопштењу, полиција ја јуче ухапсила Д.П., А.М., П.Ј. и Д.С. сви из Бањалуке и И.Б. из Аустрије, због постојања основа сумње да су починила кривично д‌јело насилничко понашање.

Такође и Ј.Ш. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног д‌јела.

полиција-Република Српска-полицијско ауто

Хроника

Бензином полио спрат и стубиште па пријетио да ће запалити

"Истог дана око 1:30 часова пријављено је да је испред угоститељског објекта на подручју Лакташа више непознатих лица физички напало мушко лице које је задобило тјелесне повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", саопштено је из полиције.

Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Подијели:

Тагови:

Туча

Лакташи

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Послије судара камиона и аута у ком је било петоро тинејџера, један младић преминуо! Троје у коми

Хроника

Послије судара камиона и аута у ком је било петоро тинејџера, један младић преминуо! Троје у коми

1 ч

0
Удес у Дервенти, повријеђен мотоциклиста

Хроника

Удес у Дервенти, повријеђен мотоциклиста

1 ч

0
Бензином полио спрат и стубиште па пријетио да ће запалити

Хроника

Бензином полио спрат и стубиште па пријетио да ће запалити

1 ч

0
Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

Хроника

Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

11

39

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

11

33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

11

31

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

11

24

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner