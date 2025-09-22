Послије судара камиона и аута у ком је било петоро тинејџера, један младић преминуо! Троје у коми

Извор:
Курир
22.09.2025
10:42
Једна од шест тешко повријеђених особа синоћ у судару у Крагујевцу, преминула је, потврђено је Куриру.
Један младић је погинуо, а пет особа је тешко повријеђено у директном судару аутомобила и камиона код Шумадија сајма. Удес се догодио у недјељу увече око 21:30 часова. Поред Хитне помоћи и полиције, интервенисали су и ватрогасци-спасиоци, који су повријеђене извлачили из возила.
Повређени са тешким повредама су превезени на лечење у Универзитетски клинички центар у Крагујевцу.
Како преноси ИКрагујевац у аутомобилу марке "рено клио" налазило се петоро младих људи, старих између 17 и 19 година. Троје младих је у критичном стању и љекари су их ставили у вјештачку кому како би им стабилизовали виталне функције. Још један путник из аутомобила задобио је тешке повреде, али је свјестан и налази се на интензивној њези.
Возач камиона, који је такође задобио тешке повреде, тренутно је стабилан и ван животне опасности.
На лицу мјеста су одмах реаговале све хитне службе – полиција, ватрогасци и љекарске екипе, које су уложиле максималне напоре да извуку повријеђене из смрсканог возила и пруже им неопходну помоћ.
Саобраћај на тој дионици пута био је потпуно обустављен неколико сати због увиђаја и уклањања возила са коловоза. Полиција утврђује све околности које су довеле до трагедије, укључујући и то да ли су временски услови, брзина или евентуална непажња учесника допринијели несрећи.
Ова трагедија је дубоко потресла Крагујевац, посебно због чињенице да су страдали млади људи на прагу пунољетства, а мјештани наводе да је на тој дионици већ било сличних несрећа и апелују на надлежне да предузму мјере за повећање безбједности у саобраћају.
