Удес у Дервенти, повријеђен мотоциклиста

22.09.2025
10:34
Мотоциклиста С.Г., из Дервенте, тешко је повријеђен у судару са аутомобилом "пежо" у мјесту Агићи и збринут је у добојској болници, саопштено је из Полицијске управе Добој.
Саобраћајна незгода догодила се јуче у 16.15 часова на магистралном путу Дервента - Прњавор, а аутомобилом "пежо" управљао је возач Д.Х. из Шамца.
Увиђај су извршили припадници Полицијске станице Дервента.
