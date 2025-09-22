Logo

Удес у Дервенти, повријеђен мотоциклиста

22.09.2025

10:34

Коментари:

0
Удес у Дервенти, повријеђен мотоциклиста
Фото: АТВ

Мотоциклиста С.Г., из Дервенте, тешко је повријеђен у судару са аутомобилом "пежо" у мјесту Агићи и збринут је у добојској болници, саопштено је из Полицијске управе Добој.

Саобраћајна незгода догодила се јуче у 16.15 часова на магистралном путу Дервента - Прњавор, а аутомобилом "пежо" управљао је возач Д.Х. из Шамца.

полиција-Република Српска-полицијско ауто

Хроника

Бензином полио спрат и стубиште па пријетио да ће запалити

Увиђај су извршили припадници Полицијске станице Дервента.

Подијели:

Тагови:

Дервента

Саобраћајна незгода

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бензином полио спрат и стубиште па пријетио да ће запалити

Хроника

Бензином полио спрат и стубиште па пријетио да ће запалити

1 ч

0
Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

Хроника

Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

14 ч

0
Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера

Хроника

Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера

14 ч

0
''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

Хроника

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

11

39

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

11

33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

11

31

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

11

24

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner