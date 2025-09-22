Logo

Бензином полио спрат и стубиште па пријетио да ће запалити

22.09.2025

10:19

Бензином полио спрат и стубиште па пријетио да ће запалити
Е.С. из Сребренице ухапшен је због сумње да је у кући у којој живи бензином полио спрат и стубиште уз пријетњу да ће је запалити.

Полицијски службеници полицијске станице Сребреница су против њега Окружном јавном тужилаштву у Бијељини поднијели Извјештај о почињеном кривичном д‌јелу изазивање опште опасности.

"Е.С. се сумњичи да је 11. августа око 22 часова у мјесту Сребреница, у породичној кући у којој живи гласно галамио, након чега је бензином полио спрат и стубиште породичне куће уз пријетњу да ће исту запалити", наводе из ПУ Зворник.

Трагедија на ријеци, утопио се мушкарац

