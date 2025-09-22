Logo

Трагедија на ријеци, утопио се мушкарац

22.09.2025

10:13

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Мирко Михаљић (63), предузетник из Молве Греда, насеља на подручју Општине Молве, јуче у послеподневним сатима утопио се у ријеци Драви недалеко од Фердинандовца.

Како незванично сазнају, несрећни Мирко био је с пријатељима у чамцу који се у једном тренутку преврнуо.

Иако су га пријатељи врло брзо извукли из воде и покушали да га реанимирају, спаса није било, а екипа Хитне помоћ могла је само потврдити смрт.

Свијет

Полицијско возило у Њемачкој ударило д‌јечака (4)

О трагедији се огласила и полиција.

– У нед‌јељу, 21. септембра, у послеподневним сатима на ријеци Драви код Фердинандовца дошло је до превртања чамца у којем су се налазила тројица мушкараца. Том приликом дошло је до утапања 63-годишњег мушкарца. Полицијски службеници спроводе криминалистичко истраживање – објавила је ПУ копривничко-крижевачка, јавља локални портал Подравски.хр.

