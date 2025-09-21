Ужас у Загребу: Мушкарац погинуо док је поправљао аутобус!

21.09.2025
12:01
Коментари:0
У загребачком предграђу Сесвете рано јутрос смртно је страдао мушкарац када је попустила дизалица док је поправљао аутобус, саопштила је Полицијска управа у Загребу.
Несрећни случај догодио се око 4.50 сати у Сесветама, док је мушкарац (50), који је био власник аутобуса, поправљао возило загребачких регистарских ознака, преноси ХИНА.
У полицијском саопштењу се наводи да је дизалица попустила и да је аутобус прикљештио мушкарца, који је потом преминуо на лицу мјеста.
Регион
5 ч0
Регион
16 ч0
Регион
19 ч0
Регион
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму