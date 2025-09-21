Logo

Ужас у Загребу: Мушкарац погинуо док је поправљао аутобус!

21.09.2025

12:01

Коментари:

0
Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

У загребачком предграђу Сесвете рано јутрос смртно је страдао мушкарац када је попустила дизалица док је поправљао аутобус, саопштила је Полицијска управа у Загребу.

Несрећни случај догодио се око 4.50 сати у Сесветама, док је мушкарац (50), који је био власник аутобуса, поправљао возило загребачких регистарских ознака, преноси ХИНА.

У полицијском саопштењу се наводи да је дизалица попустила и да је аутобус прикљештио мушкарца, који је потом преминуо на лицу мјеста.

Подијели:

Тагови:

nesreća

Загреб

pogibija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Crna Gora more

Регион

Инспектори у Црној Гори наплатили преко милион евра казни: Ови прекршаји су најчешћи

5 ч

0
Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

Регион

Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

16 ч

0
Хрватска се бори са афричком свињском кугом, министар: "Није на мени да узмем пушку "

Регион

Хрватска се бори са афричком свињском кугом, министар: "Није на мени да узмем пушку "

19 ч

0
Протест у Загребу: "Нисмо усташе, али ћемо устати"

Регион

Протест у Загребу: "Нисмо усташе, али ћемо устати"

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

14

01

Обустава саобраћаја у Бањалуци

13

57

Нина Бадрић посјетила Острог

13

49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

13

29

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner