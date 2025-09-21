Logo

Инспектори у Црној Гори наплатили преко милион евра казни: Ови прекршаји су најчешћи

21.09.2025

08:59

Crna Gora more
Фото: Pexels

Током летње сезоне, туристички инспектори на приморју Црне Горе спровели су више од 2.000 инспекцијских надзора, укупне вредности преко милион и 200 хиљада еура.

Током љетње туристичке сезоне, односно током јула и августа, туристички инспектори на приморју Црне Горе спровели су више од 2.000 инспекцијских надзора, од чега највише у најпрометнијим приморским градовима. На терену су била ангажована 24 инспектора, који су, између осталог, контролисани су у Улцињу, Бару, Будви, Котору, Тивту и Херцег Новом.

"Током ових надзора утврђено је више од 1.500 неправилности, што је резултирало изрицањем готово 2.000 прекршајних налога укупне вриједности преко милион и 200 хиљада евра. Такође, донијета су рјешења о забрани рада за неколико објеката, укључујући и оне којима је привремено забрањено обављање д‌јелатности печаћењем", саопштено је из Министарства туризма.

Додају да најчешће неправилности се односе на неиспуњавање минимално-техничких услова у угоститељству, неправилности у раду туристичких агенција, купалишта, неиздавање рачуна, рекламирање супротно рјешењу за рад као и на кршење забране употребе дуванских производа у затвореним просторима.

Ови резултати потврђују континуирани ангажман туристичке инспекције у циљу заштите права туриста и подизања квалитета туристичких услуга током сезоне. Инспекција ће и даље спроводити редовне контроле, како би осигурала безбједан и пријатан боравак свих посетилаца Црне Горе.

