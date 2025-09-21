Logo

Велики скандал на СП: Америчка штафета била 12. у квалификацијама, па убачена у финале

21.09.2025

08:40

Коментари:

0
Велики скандал на СП: Америчка штафета била 12. у квалификацијама, па убачена у финале
Фото: Tanjug/David J. Phillip

Велики скандал се десио на самом крају Свјетског првенства у атлетици које се одржава у Токију.

Јуче су одржане квалификације у штафетној утрци 4x400 метара за мушкарце на којој су најбржи били такмичари из Боцване, а пласман у финале су осигурали и Белгија, Велика Британија, Јужна Африка, Јамајка, Португалија, Јапан и Катар.

На 9. мјесту је завршила Холандија, 10. Кенија, 11. Кина, а тек на разочаравајућем 12. мјесту САД.

Али, руководство Свјетске атлетске федерације (World Athletics) је донијело шокантну одлуку да прошири финале на девет учесника, а да се за то преостало мјесто боре САД и Кенија.

Све је почело тако што су Американци у другој измјени имали скоро судар са штафетом Замбије, гдје момак из Африке није био ништа крив.

Послије трке одлучено је да Замбија буде дисквалификована, што се може протумачити да је у складу с правилима, али скандалозна је одлука Свјетске атлетске федерације да прошири финале, а потом да шансу за бараж да само САД-у и Кенији, а игнорише Холандију, Кину и Јапан који су се нашли на позицијама које не воде у финале, или барем Кину која се налазила у истој квалификацијској групи с Кенијом и САД.

Наравно, у баражу с Кенијом Американци су били много бржи и као девета екипа ушли у поподневно финале које је на програму у 13:20 сати.

Подијели:

Тагови:

Tokio

Svjetsko prvenstvo

atletika

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вилагош остала без медаље!

Остали спортови

Вилагош остала без медаље!

22 ч

0
Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

Остали спортови

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

2 д

0
Сви мисле да је пилатес лаган док не виде фудбалере како падају са справа

Остали спортови

Сви мисле да је пилатес лаган док не виде фудбалере како падају са справа

2 д

0
Умро атлетски шампион

Остали спортови

Умро атлетски шампион

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

14

01

Обустава саобраћаја у Бањалуци

13

57

Нина Бадрић посјетила Острог

13

49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

13

29

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner