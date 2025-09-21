Велики скандал на СП: Америчка штафета била 12. у квалификацијама, па убачена у финале

21.09.2025
08:40
Велики скандал се десио на самом крају Свјетског првенства у атлетици које се одржава у Токију.
Јуче су одржане квалификације у штафетној утрци 4x400 метара за мушкарце на којој су најбржи били такмичари из Боцване, а пласман у финале су осигурали и Белгија, Велика Британија, Јужна Африка, Јамајка, Португалија, Јапан и Катар.
На 9. мјесту је завршила Холандија, 10. Кенија, 11. Кина, а тек на разочаравајућем 12. мјесту САД.
Али, руководство Свјетске атлетске федерације (World Athletics) је донијело шокантну одлуку да прошири финале на девет учесника, а да се за то преостало мјесто боре САД и Кенија.
Све је почело тако што су Американци у другој измјени имали скоро судар са штафетом Замбије, гдје момак из Африке није био ништа крив.
Послије трке одлучено је да Замбија буде дисквалификована, што се може протумачити да је у складу с правилима, али скандалозна је одлука Свјетске атлетске федерације да прошири финале, а потом да шансу за бараж да само САД-у и Кенији, а игнорише Холандију, Кину и Јапан који су се нашли на позицијама које не воде у финале, или барем Кину која се налазила у истој квалификацијској групи с Кенијом и САД.
Наравно, у баражу с Кенијом Американци су били много бржи и као девета екипа ушли у поподневно финале које је на програму у 13:20 сати.
