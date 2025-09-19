Logo

Сви мисле да је пилатес лаган док не виде фудбалере како падају са справа

Телеграф

19.09.2025

12:27

Фото: Инстаграм/divapilatesprague

За пилатес кажу да је за жене - групни тренинзи у којима уживају, по ријечима многих, само радећи неке вјежбе.

Последњих неколико мјесеци па и година, све више је постао популаран пилатес реформер. У питању је озбиљан трениг који захтијева снагу, контролу и прецизност и за разлику од класичног пилатеса на подлози, пилатес реформер користи справу са опругама и клизним платформама које вам тестирају сваки мишић у тијелу.

Нимало није лако, иако на први поглед може дјеловати нежно и 'лагано'.

paraglajder-190925

Хроника

Параглајдером се забио у камион: Повријеђен мушкарац (73)

Све више професионалних спортиста, конкретно највише фудбалера, схвата колико је пилатес реформер користан за њихову кондицију па се одлучују да испробају овај нови вид тренирања. Можда је томе допринело да и један од највећих фудбалера на планети Кристијано Роналдо практикује пилатес реформер, па се зато све више његових колега одлучује за овај потез.

Међутим, не иде тако лако како су замислили. Безброј снимака постоји на друштвеним мрежама како су се фудбалери ухватили у коштац са пилатес реформером, а снимци су у најмању руку урнебесни.

Искусни спортисти, са лоптом на травнатом терену, сада се боре са опругама и клизним подлогама, док тренери надгледају сваки њихов покрет. Њихови потези и покрети су заиста смијешни на овим справама, толико да се дешава и да попадају са њих без могућности да усмјере снагу и издржљивост на справама.

(телеграф)

