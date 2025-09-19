Нови талас короне куца на врата: Љекари позивају на опрез

Извор:
Глас Српске
19.09.2025
12:23
Коментари:0
Пораст броја обољелих од вируса корона у појединим земљама Европе и региона пробудио је стари страх од заразе и међу становницима Српске, која биљежи спорадичне случајеве, али с обзиром на долазак хладнијих дана љекари позивају на опрез уз поштовање основних превентивних мјера.
Док земље региона од почетка мјесеца региструју раст броја заражених вирусом корона, а највише међу дјецом, што се може довести у везу са почетком нове школске године, у Српској је епидемиолошка ситуација стабилна.
Институт за јавно здравље Црне Горе потврдио је да је прошле седмице обољелих од "ковида" било пет више у односу на посљедњу седмицу августа, док је болница у Пули због пораста броја инфекција овим вирусом привремено забранила посјете.
Хроника
Велика акција полиције у БиХ: Одузета ријетка дрога
У Институту за јавно здравство Републике Српске рекли су за "Глас" да су евидентирани спорадични случајеви вируса корона, те да не постоје специфичне мјере које би требало предузимати.
"С обзиром да долази сезона респираторних инфекција, у предстојећем зимском периоду грађани би требало да своје понашање прилагоде индивидуалном ризику. Због чешћег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи, неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо", навели су у Институту.
Додали су да би старије особе, као и они који имају одређена хронична обољења, па и они са ослабљеним имунитетом, требало да воде рачуна о ситуацијама у којима постоји ризик за заражавање респираторним вирусима те да примјењују превентивне мјере.
БиХ
Којић: Стални напади у Хрватској и ФБиХ с циљем протјеривања Срба
У Институту су додали да не располажу вакцинама против "ковида".
Специјалиста епидемиологије бијељинског Дома здравља Младен Грујичић појаснио је за "Глас Српске" да ће од краја мјесеца почети редовно праћење акутних респираторних инфекција, али да за сада нема пријављених случајева "ковида 19".
"Ситуација са короном све више личи на сезонски грип. С обзиром на хладнији период, могуће је очекивати појаву вируса, али у мањем обиму него иначе. За сада немамо информације о обољелима од корона вируса", рекао је Грујичић.
У бањалучком Дому здравља кажу да од маја 2023. године вирус корона не представља ванредно стање у области јавног здравља од међународног значаја, али да он и даље циркулише у заједници и потенцијално је озбиљан ризик по здравље.
Свијет
Бјегунац у "аудију" прескочио отворени мост и побјегао полицији
"С обзиром на то да је тренутно број заражених низак, може се закључити да не постоји значајно погоршање епидемиолошке ситуације", навели су из Дома здравља Бањалука и додали да прате стање на терену како би, у случају потребе, благовремено предложили одговарајуће мјере превенције и сузбијања болести.
Особе са симптомима акутне респираторне инфекције, казали су у бањалучком Дому здравља, тестирају према индикацијама у складу са процјеном надлежног љекара.
Начелница Службе за породичну медицину Дома здравља Добој Загорка Павловић Благојевић истиче да интензивнији социјални контакти, почетак школске године и боравак у колективу повећавају број пацијената у чекаоницама.
"За сада су то најчешће пацијенти са респираторним и стомачним тегобама. Већина их се јавља са благим до умјереним симптомима, који углавном прођу са адекватном терапијом. Уколико након одређеног периода не реагују на прописану терапију, ради се даља дијагностика везана за корону", појаснила је Павловић Благојевић. Она је додала да поступају по смјерницама Института за јавно здравство који тачно описују када, које случајеве и тегобе могу да воде као корона вирус, а које као грип.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Сцена
2 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
5 ч2
Најновије
Најчитаније
14
14
14
10
14
04
14
04
14
00
Тренутно на програму