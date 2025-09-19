Бјегунац у "аудију" прескочио отворени мост и побјегао полицији

19.09.2025
12:02
Прескакање препрека аутомобилом је увијек узбудљиво, али дословно премостити јаз док бјежите у украденом возилу превазилази апетит многих за адреналином.
Међутим, један возач у Сијетлу је у сриједу заиста доживио ову екстремну ситуацију, према извјештају локалне ТВ станице КИРО 7.
Видео снимак инцидента, који се догодио око 12,25 часова 17. септембра, саобраћајне камере Одјељења за саобраћај града Сијетла приказује возача за кога полиција тврди да је управљао украденим "Аудијем Q5" како обилази заустављене у саобраћају на Универзитетском мосту, пробија заштитне рампе и прескаче отворени дио моста.
Припадници полиције Сијетла били су му за петама, али, како се види на снимку, службеници реда су одлучили да не полете аутомобилима преко воденог канала.
Мост се простире преко залива Портиџ Беј на језеру Вашингтон, у близини Универзитета Вашингтон, и отвара се по фиксном, захтјевом покренутом распореду.
Полиција Сијетла је за КИРО 7 изјавила да је аутомобил убрзо пронађен у улици42nd Street i Pasadena Place Northeast, са поломљеним вјетробранским стаклом и оштећеним подвозјем. Возач је и даље у бјекству и можда је повријеђен, навела је полиција. За сада није јасно када је аутомобил украден нити да ли су га службеници случајно уочили или су били посебно позвани да пронађу лопова.
Car jumped an open University Bridge here in Seattle at about 12:25pm. Trying to get more information. pic.twitter.com/sHt0GPKEAl— Shawn Garrett (@ShawnGarrett) September 17, 2025
(Телеграф)
