Бјегунац у "аудију" прескочио отворени мост и побјегао полицији

19.09.2025

12:02

Bjegunac Sijetl Potjera
Фото: Printscreen/X

Прескакање препрека аутомобилом је увијек узбудљиво, али дословно премостити јаз док бјежите у украденом возилу превазилази апетит многих за адреналином.

Међутим, један возач у Сијетлу је у сриједу заиста доживио ову екстремну ситуацију, према извјештају локалне ТВ станице КИРО 7.

Видео снимак инцидента, који се догодио око 12,25 часова 17. септембра, саобраћајне камере Одјељења за саобраћај града Сијетла приказује возача за кога полиција тврди да је управљао украденим "Аудијем Q5" како обилази заустављене у саобраћају на Универзитетском мосту, пробија заштитне рампе и прескаче отворени дио моста.

Полиција Сијетла је за КИРО 7 изјавила да је аутомобил убрзо пронађен у улици42nd Street i Pasadena Place Northeast, са поломљеним вјетробранским стаклом и оштећеним подвозјем. Возач је и даље у бјекству и можда је повријеђен, навела је полиција. За сада није јасно када је аутомобил украден нити да ли су га службеници случајно уочили или су били посебно позвани да пронађу лопова.

(Телеграф)

