Орбан жели да Будимпешта прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

СРНА

19.09.2025

08:42

Орбан жели да Будимпешта прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан најавио је да ће покренути процес проглашавања покрета "Антифа" терористичком организацијом у Мађарској.

Он је током гостовања на радио-станици "Кошут" прокоментарисао сличну одлуку коју је јуче донио предсједник САД Доналд Трамп.

Наука и технологија

Развијен интернет за животиње: Папагаји језиком активирају чет, пси "цимају" власнике на видео позив

- Задовољан сам одлуком америчког предсједника и покрећем процес да се учини исто у Мађарској, јер је "Антифа" заиста терористичка организација. Стога сматрам да би било исправно да у Мађарској дође вријеме да се "Антифа" прогласи терористичком организацијом, према америчком моделу - рекао је Орбан.

Виктор Орбан

