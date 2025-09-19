Орбан жели да Будимпешта прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

Извор:
СРНА
19.09.2025
08:42
Мађарски премијер Виктор Орбан најавио је да ће покренути процес проглашавања покрета "Антифа" терористичком организацијом у Мађарској.
Он је током гостовања на радио-станици "Кошут" прокоментарисао сличну одлуку коју је јуче донио предсједник САД Доналд Трамп.
- Задовољан сам одлуком америчког предсједника и покрећем процес да се учини исто у Мађарској, јер је "Антифа" заиста терористичка организација. Стога сматрам да би било исправно да у Мађарској дође вријеме да се "Антифа" прогласи терористичком организацијом, према америчком моделу - рекао је Орбан.
