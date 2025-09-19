Раскомадао оца, па годинама примао пензију: Ево шта је рекао након језивог злочина

Извор:
Информер
19.09.2025
08:30
Борна Тудор (57) из Сплита осумњичен је за тешко убиство свог оца Уроша Тичиновића (90), као и за дугогодишњу превару.
Како преноси Јутарњи лист, ријеч је о језивом случају, јер је Тичиновић нестао још 2012. године, а његова смрт није била пријављена. Пензија му је наставила да пристиже, а његов син, како се наводи, годинама ју је трошио. Цијела ствар је откривена тек када је власница стана затражила од полиције да провјери шта се догађа с њеним заштићеним станаром, који би данас имао чак 103 године.
Када је полиција коначно ушла у стан, затекла је Тудора, којем је тада позлило. Најприје је пребачен у болницу, затим у тужилаштво, а сада се налази у затвору на Билицама.
Током истраге је откривено да су раскомадани дијелови тела Уроша Тичиновића били разбацани на више локација дуж сплитских градских плажа, али су остаци остали неидентификовани више од 13 година. Тек након Тудоровог хапшења, уз помоћ ДНК анализе, потврђено је да припадају његовом оцу.
Према наводима Слободне Далмације, Тудор је током испитивања негирао убиство. Тврди да му је отац преминуо природном смрћу, али да га је након тога „ухватила паника“. Испричао је да је тело одвукао до каде, где га је препилио, а затим ставио у црне кесе и делове разбацао по плажама.
Упркос Тудоровој одбрани, тужилаштво не верује његовој верзији догађаја. Сматрају да је Тудор намјерно убио непокретног и тешко болесног оца, како би наставио да узима његову пензију. Наводно га је више пута ударио по тијелу и глави, нанијевши му повреде опасне по живот, а тврдње тужилаштва указују и на то да је Тичиновић трпио болове прије смрти.
Након убиства, Тудор је, према оптужбама, тијело раскомадао и одбацио, а затим је од септембра 2012. до септембра 2025. прикривао очеву смрт од надлежних институција. За то вријеме је неосновано подизао очеву пензију, у укупном износу од 78.767 евра, чиме је оштетио Хрватски завод за пензијско осигурање.
Тужилаштво је затражило истражни притвор, наводећи могућност утицаја на свједоке, опасност од понављања кривичног дјела, као и изузетно тешке околности самог злочина.
Судија истраге Жупанијског суда у Сплиту делимично је усвојио предлог и Тудору одредио притвор – али искључиво због опасности од понављања дјела
(Информер)
