Logo
Large banner

"Случај Трговске горе има елементе еколошког расизма"

10.12.2025

12:53

Коментари:

0
"Случај Трговске горе има елементе еколошког расизма"
Фото: АТВ

Предсједник Удружења "Грин тим" Марио Црнковић рекао је Срни да су данас, на Међународни дан људских права, на симпозијуму у Бањалуци, подсјетили да је једно од основних људских права право на здраву животну средину.

Према његовим ријечима, представљен је рад "Елементи еколошког расизма у оквиру случаја Трговска гора", који се бави примјеном савремених теоријских приступа еколошком расизму у вези са планираним позиционирањем различитих типова радиоактивног отпада уз саму границу са БиХ.

"Циљ рада је био да се испита да ли се у овом случају могу идентификовати обрасци несразмјерне изложености, институционалне искључености, селективне примјене стандарда и структурне рањивости, које између осталог препознаје савремена литература о еколошком расизму. Анализа је била заснована на документованим чињеницама, техничким и научним изворима, међународним конвенцијама и хронологији институционалних активности двије земље", рекао је Црнковић.

Он је навео да, према савременим приступима, еколошки расизам настаје у специфичним околностима када се еколошки терети концентришу на заједницама са смањеном политичком моћи, нижим социо-економским капацитетима и ограниченим приступом информацијама, што су неке од специфичности случаја Трговске горе.

"Литература посебно истиче да се ови критеријуми могу примјењивати и у међународним и прекограничним случајевима ако постоји јасна асиметрија ризика и користи", указао је Црнковић.

Мароко, урушавање зграда

Свијет

Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку

У оквиру истраживања, рађена је анализа јавно доступне документације из Хрватске, стручних мишљења, научних радова, институционалних преписки и међународних извјештаја.

Црнковић је навео да налази рада указују на то да постоје обиљежја структурног еколошког расизма, који се могу препознавати као посљедице историјских, економских и политичких образаца који обликују расподјелу еколошких ризика.

"Добијени налази нису пријатна сазнања, али нас обавезују на интернационализацију проблематике, додатна истраживања и покретање правних спорова који ће допринијети одбрани људских права преко 250.000 грађана сјеверозападног дијела БиХ", истакао је Црнковић, који је уз дипломираног еколога Миланку Кнежевић аутор овог рада.

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник отворио је данас у Бањалуци научни симпозијум "Трговска гора - предложена локација за одлагалиште радиоактивног отпада".

Симпозијум организују Одјељење природно-математичких и техничких наука у Академији наука и умјетности Републике Српске и Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци.

Организацију су подржали Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске, Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

Trgovska gora

Bojan Vipotnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку

Свијет

Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку

20 мин

0
Стигао приједлог: Хоће ли Америка напустити НАТО?

Свијет

Стигао приједлог: Хоће ли Америка напустити НАТО?

21 мин

0
Центар за социјални рад Мркоњић Град: Обављен разговор са два малољетника

Градови и општине

Центар за социјални рад Мркоњић Град: Обављен разговор са два малољетника

25 мин

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Ово је идеална разлика у годинама између партнера

29 мин

0

Више из рубрике

Кошарац: "Тројка" од рада Савјета министара направила фарсу

БиХ

Кошарац: "Тројка" од рада Савјета министара направила фарсу

1 ч

0
Нови мобилни радари у КС

БиХ

Стигло 10 нових мобилних радара: Мјере брзину на удаљености до 1.200 метара

3 ч

0
Још нема имена одговорних за пожар у Дому пензионера и смрт 17 особа

БиХ

Још нема имена одговорних за пожар у Дому пензионера и смрт 17 особа

4 ч

0
Човић: Федерализам обезбјеђује једнак глас сва три конститутивна народа

БиХ

Човић: Федерализам обезбјеђује једнак глас сва три конститутивна народа

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

12

58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

12

54

Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner