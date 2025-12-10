"Случај Трговске горе има елементе еколошког расизма"

10.12.2025
12:53
Предсједник Удружења "Грин тим" Марио Црнковић рекао је Срни да су данас, на Међународни дан људских права, на симпозијуму у Бањалуци, подсјетили да је једно од основних људских права право на здраву животну средину.
Према његовим ријечима, представљен је рад "Елементи еколошког расизма у оквиру случаја Трговска гора", који се бави примјеном савремених теоријских приступа еколошком расизму у вези са планираним позиционирањем различитих типова радиоактивног отпада уз саму границу са БиХ.
"Циљ рада је био да се испита да ли се у овом случају могу идентификовати обрасци несразмјерне изложености, институционалне искључености, селективне примјене стандарда и структурне рањивости, које између осталог препознаје савремена литература о еколошком расизму. Анализа је била заснована на документованим чињеницама, техничким и научним изворима, међународним конвенцијама и хронологији институционалних активности двије земље", рекао је Црнковић.
Он је навео да, према савременим приступима, еколошки расизам настаје у специфичним околностима када се еколошки терети концентришу на заједницама са смањеном политичком моћи, нижим социо-економским капацитетима и ограниченим приступом информацијама, што су неке од специфичности случаја Трговске горе.
"Литература посебно истиче да се ови критеријуми могу примјењивати и у међународним и прекограничним случајевима ако постоји јасна асиметрија ризика и користи", указао је Црнковић.
У оквиру истраживања, рађена је анализа јавно доступне документације из Хрватске, стручних мишљења, научних радова, институционалних преписки и међународних извјештаја.
Црнковић је навео да налази рада указују на то да постоје обиљежја структурног еколошког расизма, који се могу препознавати као посљедице историјских, економских и политичких образаца који обликују расподјелу еколошких ризика.
"Добијени налази нису пријатна сазнања, али нас обавезују на интернационализацију проблематике, додатна истраживања и покретање правних спорова који ће допринијети одбрани људских права преко 250.000 грађана сјеверозападног дијела БиХ", истакао је Црнковић, који је уз дипломираног еколога Миланку Кнежевић аутор овог рада.
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник отворио је данас у Бањалуци научни симпозијум "Трговска гора - предложена локација за одлагалиште радиоактивног отпада".
Симпозијум организују Одјељење природно-математичких и техничких наука у Академији наука и умјетности Републике Српске и Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци.
Организацију су подржали Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске, Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.
