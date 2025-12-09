Logo
Човић: Федерализам обезбјеђује једнак глас сва три конститутивна народа

Извор:

СРНА

09.12.2025

21:24

Коментари:

0
Предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић изјавио је вечерас у Загребу на представљању зборника "Хрвати у дејтонској БиХ" да је заједнично увјерење аутора да се у БиХ мора размишљати о федерализму који ће обезбиједити једнак глас сва три конститутивна народа.

"Било каква застрањивања према грађанском, унитаристичком концепту, на бројности једног народа, вратиће нас одмах на почетак", рекао је Човић.

Он је навео да је дејтонско-паришким споразумом, потписаним 14. децембра 1995. године у Паризу, БиХ добила "несавршени мир", а сад је на политичким актерима да разумију да та земља има своју посебност каква се може препознати и у демократијама попут Белгије или Швајцарске.

"Неки се још труде да БиХ изгуби своја три садржаја, за мене највреднијих ствари – три различита идентитета који су богатство БиХ", рекао је Човић и додао да је трећина представљених радова у зборнику посвећена будућности БиХ и приједлозима њене реорганизације.

Он је изразио наду да ће до краја године бити усвојени реформски закони неопходни за отварање приступних преговора са ЕУ, преносе хрватски медији.

"Морамо разговарати – никог не можемо оставити по страни", рекао је Човић и најавио да ће идуће седмице разговарати са српским представницима у Бањалуци.

Зборник у којем је своје виђење дејтонске БиХ из перспективе хрватског народа изнијело двадесетак стручњака представљен је вечерас у Матици хрватској у Загребу.

