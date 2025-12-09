Logo
Вулић: Хорски наступи представника "тројке" показују немоћ

Извор:

СРНА

09.12.2025

18:42

Вулић: Хорски наступи представника "тројке" показују немоћ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да хорски наступи представника "тројке" о одређеним темама јасно показују да се њихови налогодавци хватају за сламку спаса и да им вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић није прихватљива јер није прихватљива ни Кристијану Шмиту.

"Ана Тришић Бабић није прихватљива Шмиту, па самим тим не одговара ни Саши Магазиновићу, Денису Звиздићу, а понајмање Сабини Ћудић. Сабина шареним лажама о 'европским перспективама' прича о свему осим о ситуацији у којој њена странка обавља функцију власти", рекла је Вулићева.

санја вулиц

БиХ

Вулић: Бошњачка тројка црпи посљедње атоме снаге за доказивање пред Шмитом

Она је напоменула да се Сарајево гуши у смогу, а да испред Владе Кантона Сарајево протестују, како каже, смрзнути студенти.

"Савјет Европе и европске интеграције немају никакве међусобне везе, па је осим што је фулила суштину, фулила и адресу", рекла је Вулићева.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: Конаковићево проблематизовање обиљежавања вјерских празника Срба забрињава и узнемирава

Она је нагласила да је СНСД за партнерски, преговарачки однос са ЕУ, а Ћудићева за поданички, слушачко-климачки.

"Слажем се – нисмо на истом путу!", поручила је Вулићева.

Она је рекла да представници "тројке" до ЕУ не знају ни пречицом, а ни правим путем.

"А да су неспособни за било какву визију ЕУ, говори и податак да министри из `тројке` нису знали предложити ни један ЕУ закон", закључила је Вулићева.

Тагови:

Сања Вулић

Ana Trišić Babić

Кристијан Шмит

Коментари (0)
