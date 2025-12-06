Logo
Вулић: Неприхватљива политика застрашивања и пријетњи даном Д

СРНА

06.12.2025

20:15

1
Вулић: Неприхватљива политика застрашивања и пријетњи даном Д

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић поручила је да не прихвата политику застрашивања и пријетњи такозваним "Даном Д" и да би одлазак Кристијана Шмита био нужан корак ка стабилизацији политичких прилика.

Вулићева је оцијенила да је "Дан Д" наступио када је правосуђе дозволило да Кристијан Шмит преузме улогу законодавне власти, те је посебно нагласила никад виђени линч над српским народом, одузимањем мандата легитимно и демократски изабраном предсједнику.

Она је истакла да је доласком Шмита озбиљно нарушен демократски поредак у БиХ, те да су институцијама и грађанима ускраћена уставом загарантована права.

"Очекујем да се шеф Делегације ЕУ у БиХ Луиђи Сорека адекватно информише о политичким процесима у БиХ, јер су све европске законе предлагали министри из СНСД-а и ХДЗ-а, а не они које је Шмит поставио /тројка/", рекла је Вулићева Срни.

Подсјетила је да је Парламентарна скупштина БиХ дводома и да не може функционисати док год постоји притисак.

"Угњетавање над једним од конститутивних народа је нецивилизацијски чин. На таквом приступу не може се градити европски пут БиХ", нагласила је Вулићева.

Према њеним ријечима, Шмит је одлукама нарушио Дејтонски споразум и изазвао дубоко неповјерење међу народима у БиХ.

"Због свега наведеног, само би одлазак Шмита био нужан корак ка стабилизацији политичких прилика и враћању пуног поштовања дејтонског уређења. Шмит је политички пацов, штеточина са немјерљивим посљедицама. Дошло је вријеме да оде из БиХ и он и сва злодјела која је направио", закључила је Вулићева.

Сања Вулић

Кристијан Шмит

